Atores cearenses são indicados ao Prêmio Bibi Ferreira 2024 de teatro; veja lista completa

A lista de indicados a 11ª edição do Prêmio Bibi Ferreira foi divulgada nesta quinta-feira (22) e há cearenses na disputa. A premiação é considerada a mais importante do teatro musical do Brasil e conta com 29 categorias neste ano.

Entre os cearenses indicados há Verónica Valenttino, Davi Sá, Marina Braga e Larissa Carneiro. A cerimônia de premiação acontece no dia 30 de outubro, em São Paulo.

Verónica já foi indicada anteriormente, vencendo em 2022 na categoria "Revelação em Musicais". Desta vez, ela foi indicada na categoria "Melhor Atriz em Musicais" por sua atuação como Bernadette em "Priscilla, a Rainha do Deserto - O Musical".

Natural de Fortaleza, Marina celebra a indicação como "Revelação em Musicais" por "Um Grande Encontro - O Musical", categoria que também está sendo disputada por Davi Sá, por "Bob Esponja - O Musical". "Por toda a minha vida eu sonhei com o dia em que eu estaria vivendo isso. Sonhei com os palcos daqui desde menina, imaginei 'n' cenários de como seria e eu mal sabia que nenhum deles seria tão bonito quanto esse que eu to vivendo", comemora Marina.

"Estar aqui, de forma 'repentina' digamos, pois foi o meu primeiro teste no Eixo Rio-Sao Paulo, e eu passar pra protagonista de uma peça nordestina, com as músicas que eu ouvi e cantei por toda minha vida, com uma história tão próxima de mim e mostrando um Nordeste tão bonito, colorido e rico... pra mim deu outro tom pra esse meu sonho. Ver as plateias daqui vibrando com a arte nordestina, me enche os olhos toda vez, então com certeza essa indicação nesse projeto tem total peso no que estou sentindo agora!".

Larissa Carneiro foi indicada na categoria "Melhor Atriz Coadjuvante em Musicais" por "Um Grande Encontro - O Musical". Para ela, a indicação tem um peso mais especial por ter sido através de uma personagem nordestina.

"Quando se é indicado para um prêmio, o maior prêmio do teatro musical no Brasil hoje, que é o Bibi Ferreira, é algo muito grande que me deixa com uma gratidão imensa. E, principalmente, quando é através de uma personagem que é a Dona Anunciação, que é uma personagem nordestina, contando a nossa história, a história do nordeste, com o nosso jeito de falar, de cantar, de se movimentar, de ser", celebra.

Confira a lista completa de indicados:

MELHOR MUSICAL ESTRANGEIRO

Beetlejuice - O Musical;

Cabaret - Kit Kat Club;

Funny Girl, a Garota Genial;

Priscilla, a Rainha do Deserto.

MELHOR MUSICAL BRASILEIRO

Codinome Daniel;

O Rei do Rock;

Tarsila, a Brasileira;

Um Grande Encontro - O Musical.

MELHOR PEÇA DE TEATRO

Gostava Mais dos Pais;

Órfãos;

Primeiro Hamlet;

Sra. Klein;

Tio Vânia;

Traidor;

O Vazio na Mala.

MELHOR ATRIZ EM PEÇA DE TEATRO

Ana Beatriz Nogueira (Sra. Klein);

Anna Cecilia Junqueira (Tia Vânia);

Bianca Bin (O Nome do Bebê);

Helô Cintra Castilho (O Outro Borges);

Noemi Marinho (O Vazio na Mala).

MELHOR ATOR EM PEÇA DE TEATRO

Brian Penido Ross (Tia Vânia);

Chico Carvalho (Primeiro Hamlet);

Ernani Moraes (Órfãos);

José Rubens Chachá (Palhaços);

Marcos Nanini (Traidor).

MELHOR ATRIZ EM MUSICAIS

Ana Luiza Ferreira (Beetlejuice - O Musical);

Claudia Raia (Tarsila, a Brasileira);

Fabi Bang (Cabaret - Kit Kat Club);

Giulia Nadruz (Funny Girl, a Garota Genial);

Verónica Valenttino (Priscilla, a Rainha do Deserto - O Musical).

MELHOR ATOR EM MUSICAIS

Beto Sargentelli (O Rei do Rock)

Diego Martins (Priscilla, a Rainha do Deserto - O Musical)

Eduardo Sterblitch (Beetlejuice - O Musical)

Miguel Falabella (Kiss Me, Kate! O Beijo da Megera)

Tiago Barbosa (Iron - O Homem da Máscara de Ferro)

MELHOR REVELAÇÃO EM MUSICAIS

Davi Sá (Bob Esponja - O Musical);

Flávio Pacato (Mundaréu de Mim);

Marina Braga (Um Grande Encontro - O Musical).

MELHOR DIREÇÃO EM MUSICAIS

Gustavo Barchilon (Funny Girl, a Garota Genial);

Jarvas Homem de Mello (Um Grande Encontro - O Musical);

Kleber Montanheiro (Cabaret - Kit Kat Club);

Mariano Detry (Priscila, a Rainha do Deserto - O Musical);

Tadeu Aguiar (Beetlejuice - O Musical).

MELHOR DIREÇÃO EM PEÇA DE TEATRO

Debora Lamm (Gostava Mais dos Pais);

Eduardo Tolentino de Araujo (Tio Vânia);

Fernando Philbert (Órfãos);

Gerald Thomas (Traidor);

Victor Garcia Peralta (Sra. Klein).

MELHOR DIREÇÃO MUSICAL EM MUSICAIS

Carlos Bauzys (Funny Girl, a Garota Genial);

Daniel Rocha (Um Grande Encontro - O Musical);

Fernanda Maia (Cabaret - Kit Kat Club);

Laura Visconti (Beetlejuice - O Musical);

Thiago Gimenes (O Rei do Rock).

MELHOR COREOGRAFIA EM MUSICAIS

Alonso Barros (Kiss Me, Kate! O Beijo da Megera);

Barbara Guerra (Cabaret - Kit Kat Club);

Kátia Barros (Uma Linda Mulher - O Musical);

Mariana Barros (Priscila, a Rainha do Deserto - O Musical);

Sabrina Mirabelli (Um Grande Encontro - O Musical).

MELHOR DRAMATURGIA ORIGINAL EM PEÇA DE TEATRO

Claudia Mauro (A Vida Passou por Aqui);

Nanna de Castro (O Vazio na Mala);

Samir Yazbek (O Outro Borges).

MELHOR DRAMATURGIA ORIGINAL EM MUSICAIS

Túlio Rivadávia (Um Grande Encontro - O Musical);

Vitor Rocha (Mundaréu de Mim);

Zé Henrique de Paula (Codinome Daniel).

MELHOR LETRA E MÚSICA EM MUSICAIS

Caique Oliveira e Paulo Ocanha (Luther King - O Musical);

Elton Towersey (Iron - O Homem da Máscara de Ferro);

Fernanda Maia e Zé Henrique de Paula (Codinome Daniel).

MELHOR VERSÃO EM MUSICAIS

Bianca Tadini e Luciano Andrey (Funny Girl, a Garota Genial);

Claudio Botelho (Beetlejuice - O Musical);

Mariana Elisabetsky (Cabaret - Kit Kat Club).

MELHOR ARRANJO ORIGINAL EM MUSICAIS

Daniel Rocha (Um Grande Encontro - O Musical);

Diego Salles (Adorável Trapalhão - O Musical);

Jules Vandystadt (80 - A Década do Vale Tudo - Doc. Musical).

DESENHO DE SOM EM MUSICAIS

Gabriel Bocutti e Tocko Michelazzo (Funny Girl, a Garota Genial);

Gabriel D'Angelo (Beetlejuice - O Musical);

Fernando Wada e João Baracho (Cabaret - Kit Kat Club).

DESENHO DE LUZ EM PEÇA DE TEATRO

Cesar Pivetti (Palhaços);

Guilherme Bonfanti (O Outro Borges);

Wagner Freire (Primeiro Hamlet).

DESENHO DE LUZ EM MUSICAIS

Cory Pattak (Uma Linda Mulher - O Musical);

Daniela Sanchez (Beetlejuice - O Musical);

Gabriele Souza (Cabaret - Kit Kat Club);

Warren Letton (Priscila, a Rainha do Deserto - O Musical).

MELHOR VISAGISMO EM MUSICAIS

Alisson Rodrigues e Feliciano San Roman (Priscila, a Rainha do Deserto - O Musical);

Anderson Bueno (Beetlejuice - O Musical);

Feliciano San Roman (Bob Esponja - O Musical);

Louise Helène (Cabaret - Kit Kat Club).

MELHOR FIGURINO EM PEÇA DE TEATRO

Antonio Guedes (Traidor);

Gabriel Villela (Primeiro Hamlet);

Simone Mina (O Outro Borges).

MELHOR FIGURINO EM MUSICAIS

Dani Vidal e Ney Madeira (Beetlejuice - O Musical);

Fábio Namatame (Priscila, a Rainha do Deserto - O Musical);

Karen Brusttolin (Kiss Me, Kate! O Beijo da Megera);

Kleber Montanheiro (Cabaret - Kit Kat Club).

MELHOR CENOGRAFIA EM PEÇA DE TEATRO

Fernando Passetti (Traidor);

J. C. Serroni (Primeiro Hamlet);

Márcio Medina (O Vazio na Mala);

Natália Lana (Órfãos).

MELHOR CENOGRAFIA EM MUSICAIS

Adam Koch (Uma Linda Mulher - O Musical);

Matt Kinley (Priscila, a Rainha do Deserto - O Musical);

Natália Lana (Bob Esponja - O Musical);

Renato Theobaldo (Beetlejuice - O Musical).

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM PEÇA DE TEATRO

Camila Czerkes (Tio Vânia);

Fernanda Vasconcellos (Sra. Klein);

Kika Kalache (Sra. Klein);

Luciana Carnieli (Primeiro Hamlet);

Walderez de Barros (Tio Vânia).

MELHOR ATOR COADJUVANTE EM PEÇA DE TEATRO

Caio Paduan (Palhaços);

Elias Andreato (Primeiro Hamlet);

Júlio Oliveira (The Boys in the Band - Os Garotos da Banda);

Marcelo Ullmann (O Nome do Bebê);

Zé Carlos Machado (Tio Vânia).

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM MUSICAIS

Bruna Guerin (Kiss Me, Kate! O Beijo da Megera);

Fafy Siqueira (Kiss Me, Kate! O Beijo da Megera);

Larissa Carneiro (Um Grande Encontro - O Musical);

Luciana Ramanzini (Codinome Daniel);

Thais Piza (Beetlejuice - O Musical).

MELHOR ATOR COADJUVANTE EM MUSICAIS