Xuxa e Angélica se enfrentam na ‘Batalha do Lip Sync’ deste domingo (25); saiba detalhes

Após um fim de semana com programação diferente, devido à morte do apresentador Silvio Santos, a Batalha de Lip Sync do ‘Domingão com Huck’ estreia neste domingo (25). E a nova temporada terá um duelo icônico: Xuxa e Angélica se enfrentam no palco, sob comando de Luciano Huck. Rafael Portugal e Pedrinho do Cavaco também estão confirmados nesta edição.

"A gente está se divertindo muito. Deu um nervosinho quando fomos convidadas, mas é um prazer enorme poder fazer uma coisa diferente. E a cereja do bolo os fãs, que estão sempre vivendo esses momentos com a gente. É sempre muito legal fazer isso para eles que cresceram com a gente", disse Angélica, em material divulgado pela TV Globo.

"Eu vou dar o meu suor, mas é muito difícil. Eu quero ser feliz com a minha amiga", comentou Xuxa.

Na disputa, Xuxa deve dublar o sucesso "Vou de Táxi', enquanto Angélica se apresentará dublando "Lua de Cristal". Paquitas e Angelicats foram convocadas para participar das apresentações, mas em papéis invertidos.

O quadro

Todo domingo, duas celebridades são convidadas para o embate. Os artistas contam com o suporte do balé do ‘Domingão’ e de toda a equipe de cenário e figurino à disposição.

Daí, acontecem duas apresentações: uma é o "esquenta" e a outra, um mega show. Os competidores devem fingir que estão cantando e conquistar a plateia, responsável por decidir quem leva o cinturão de prêmio para casa.

Que horas começa o 'Domingão com Huck'?

Segundo a programação oficial da TV Globo, o programa começa às 14h20, para as 15h40 para o futebol e volta ao ar às 18h10.