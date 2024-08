Pagamento do INSS 2024 começa nesta segunda (26); veja calendário de agosto

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vão receber, a partir desta segunda-feira (26), o benefício referente ao mês de agosto.

A prioridade neste momento são para aqueles que recebem até um salário mínimo, como explica a revista Istoé. Nesta semana, será depositado para os beneficiários que ganham R$ 1.412.

Já a partir da semana que vem, passam a receber os aposentados e pensionistas que ganham acima desse valor. O prazo final para pagamento do benefício de agosto é o dia 6 de setembro.

Como funciona o pagamento?

Ao longo das próximas duas semanas, o calendário do INSS considera o número final do cartão do benefício, sem levar em conta o último dígito verificador, logo após o traço.

Através do Meu INSS, o aposentado ou pensionista pode acessar o extrato de pagamento. O beneficiário ainda pode ter acesso a todos os detalhes sobre as cifras que irá receber, bem como o histórico.

A consulta ainda pode ser feita por meio da Central 135. De segunda-feira à sábado, de 7 horas às 22 horas, aqueles que têm direito ao benefício podem consultar mais informações.