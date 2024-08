Voa Brasil: Fortaleza é um dos destinos mais procurados para passagens de R$ 200

Fortaleza está entre os destinos mais procurados pelos viajantes que compraram passagens por meio do Voa Brasil, desde o começo do programa. A iniciativa federal, cujo objetivo é ofertar bilhetes aéreos de baixo custo, completa um mês neste sábado (24), com a marca de 8 mil tíquetes vendidos.

Veja também Igor Pires Apenas 4 em cada 10 turistas estrangeiros chegam ao Nordeste em voos internacionais diretos Negócios Ceará tem 12 empresas entre as 300 maiores varejistas do País; veja lista

Conforme o Ministério de Portos e Aeroportos, as capitais nordestinas lideram a procura. Dentre elas, Natal, Recife, Fortaleza, Salvador e João Pessoa. Já os aeroportos de origem com maior número de passageiros são Guarulhos e Congonhas, em São Paulo, e o Galeão, no Rio de Janeiro.

O Diário do Nordeste procurou o órgão para pedir um balanço detalhado das vendas e aguarda retorno. Quando as respostas forem enviadas, esta matéria será atualizada.

O que é o Voa Brasil

O Voa Brasil é um programa do Governo Federal para a inclusão social na aviação brasileira. Para isso, serão ofertadas passagens no valor de R$ 200 por trecho para quem não viaja de avião há pelo menos um ano.

Ao todo, o programa vai disponibilizar 3 milhões de bilhetes no País.

Quem tem direito a passagens pelo Voa Brasil

Têm direito ao benefício todos os aposentados pelo INSS, que estejam ativos na base de dados em junho de 2024, e que não tenham viajado de avião nos últimos 12 meses.

Segundo o ministério, mais de 23,3 milhões de aposentados terão direito ao programa. A compra é feita direto pelo site gov.br/voabrasil com a conta do Gov.br. A conta precisa ser nível prata ou ouro, para dar mais segurança ao processo. Quem tem conta bronze deve fazer o upgrade com a inclusão de dados pessoais e reconhecimento facial. Quem não atender aos critérios não conseguirá fazer o login no site.

Ao localizar a passagem desejada, o usuário é direcionado para a página da companhia aérea para realizar a compra. As empresas Azul, Gol, Latam e VoePass participam do programa.

Como comprar passagens pelo Voa Brasil

1. Reservar a passagem

Acesse o sistema do programa "Voa Brasil";

Em seguida, faça o login na sua conta do gov.br para sua autenticação como beneficiário;

Apenas terão acesso à busca de passagens os beneficiários que se enquadrem nos requisitos do programa;

Na página de busca, informe a cidade de origem, a de destino e as datas da sua viagem. Caso queira, você poderá comprar apenas um trecho clicando no botão "Somente ida". Em seguida clique em "buscar".

2. Selecionar passagens

1º Passo - selecione os voos desejados. Caso não haja voos disponíveis para a data selecionada, você poderá tentar a busca por datas próximas no botão "Exibir voos com datas próximas";

Após encontrar as passagens desejadas, clique em "avançar" e prossiga para a confirmação da reserva;

2º Passo - Revise os seus voos e clique em "avançar";

3º Passo - Preencha os seus dados pessoais, confira novamente o resumo dos voos e em seguida clique em "reservar".

3. Concluir compra