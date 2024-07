Governo deve lançar o Voa Brasil com passagens de até R$ 200 para aposentados; veja o que se sabe

Através do Ministério de Portos e Aeroportos, o Governo Federal lança, nesta quarta-feira (24), o programa Voa Brasil. Visando democratizar o acesso a viagens de avião, a iniciativa promete oferecer passagens aéreas por até R$ 200 para cidadãos aposentados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

De acordo com informações divulgadas pelo órgão nas redes sociais, a fase inicial do projeto é destinada para aposentados que não tenham viajado de avião nos últimos 12 meses.

Os cidadãos que se encaixarem nos requisitos poderão usufruir de até dois bilhetes aéreos por ano.

A iniciativa é uma parceria entre o Governo e as companhias áreas, que se comprometeram a disponibilizar passagens mais baratas para os participantes do programa. Por isso, é importante reforçar que as passagens não serão pagas pelo órgão federal.

COMO O PROGRAMA VAI FUNCIONAR?

O Ministério de Portos e Aeroportos deve divulgar mais informações sobre o funcionamento do programa em breve, mas, segundo O Globo, o primeiro passo para usufruir da iniciativa é possuir uma conta de nível prata ou ouro no site oficial do Governo.

Cumprindo a exigência, os interessados deverão acessar a plataforma do programa ou os sites das companhias, que contarão com links para a página do projeto.

Após informar os dados solicitados ao sistema, o cidadão poderá realizar o pagamento da passagem diretamente à empresa, com o cartão de crédito ou outro método, sem necessidade de intermediação das autoridades.

ESTUDANTES PODERÃO PARTICIPAR?

Para o jornal O Globo, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou que a primeira fase do programa não contempla estudantes ou pensionistas do INSS, mas explicou que os grupos devem ser incluídos na próxima etapa da iniciativa, com início previsto para os primeiros meses de 2025.