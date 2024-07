INSS: Justiça Federal libera R$ 2,3 bilhões para pagamentos atrasados

O Conselho da Justiça Federal (CJF) liberou mais de R$ 2,38 bilhões para pagamentos de atrasados destinados a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O valor será repassado para pessoas que venceram ações contra o órgão para revisão de benefícios como aposentadoria, auxílio-doença, pensão de morte e outros.

Recurso será para pagar Requisições de Pequeno Valor (RPVs) de até 60 salários mínimos (R$ 84.720). No total, 150,7 mil pessoas receberão o pagamento de atrasados, de acordo com a Folha de S. Paulo.

O CJF informou que os cronogramas de pagamento cabem aos Tribunais Regionais Federais (TRFs), pois foram neles que as ações tramitaram.

A previsão é de que os pagamentos ocorram em até duas semanas após o início do processamento, fase em que se abrem contas na Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil. As contas ficarão no nome dos segurados ou de seus advogados.

Greve do INSS

Os servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) do Ceará e de outras regiões do País entraram em greve por tempo indeterminado no dia 16 de julho. Entre as reivindicações da categoria estão: recomposição de perdas salariais, valorização profissional e melhores condições de trabalho.

A paralisação foi aprovada em plenária nacional realizada em 13 de julho, convocada pela Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social (Fenasps). A entidade já havia notificado o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos sobre a possibilidade de paralisação.

No documento, a Fenasps informa que, “após análise das propostas apresentadas pelo governo, entenderam que a negociação teve poucos avanços”.