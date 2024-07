Banco Central anuncia mudanças no Pix para aparelhos novos

O Banco Central anunciou, nesta segunda-feira (22), que transações via Pix terão novas regras para celulares ou computadores novos. Se os aparelhos nunca tiverem feito transações do tipo, as transferências serão limitadas. A medida, de acordo com a instituição financeira, é para segurança dos clientes.

Em nota, o BC informou que, se o celular ou computador nunca tiver feito uma transação via Pix, as transferências serão limitadas a R$ 200 por transação e R$ 1 mil somando todas as transações ao longo do dia.

Segurança nas transações

"Essa medida minimiza a probabilidade de fraudadores usarem dispositivos diferentes daqueles utilizados pelo cliente para gerenciar chaves e iniciar transações Pix. Isso dificultará a fraude em que o agente malicioso consegue, por meio de roubo ou de engenharia social, as credenciais, como login e senha, das pessoas", justificou o BC.

Esse limite, no entanto, é estabelecido apenas até que o usuário confirme, junto ao banco, que o novo aparelho pode ser liberado para maiores transações.

As mudanças entram em vigor no dia 1º de novembro deste ano.

Quem já utiliza o Pix atualmente em um celular ou computador específico não será impactado, a menos que mude de aparelho ou queira usar outra chave.