Mulher é presa por 'golpe do falso pix' após comprar R$ 5 mil em produtos de beleza no Ceará

Uma mulher que comprou cerca de R$ 5 mil em produtos de beleza e efetuou o pagamento com um pix falso foi presa no último sábado (20) em Juazeiro do Norte.

A suspeita de 20 anos, que não teve o nome divulgado, foi presa em flagrante pela Polícia Civil do Estado do Ceará pelo crime de estelionato contra um estabelecimento comercial.

A vítima foi à Delegacia Regional do Crato ao perceber que havia caído no "golpe do falso pix" e, então, as diligências foram iniciadas.

A suspeita foi identificada em posse dos produtos de beleza, sendo presa em flagrante por estelionato. As mercadorias foram restituídas à proprietária da loja.

Investigações serão aprofundadas para identificar se a mulher já efetuou outros golpes na região.