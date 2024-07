Restituição do Imposto de Renda: consulta ao 3º lote abre nesta quarta-feira (24)

A consulta ao 3º lote da restituição do Imposto de Renda será aberta nesta quarta-feira (24), a partir das 10h, no site da Receita Federal. No total, mais de 6 milhões de pessoas recebem o valor, que chega a R$ 8,5 bilhões nesta leva.

Os pagamentos são feitos a partir do próximo 31 de julho. Esse lote também terá restituições residuais de anos anteriores, o que acontece pois pessoas podem ter caído na malha fina.

Desta vez, 54.241 contribuintes que moram no Rio Grande do Sul foram priorizados por conta do estado de calamidade decretado após as chuvas.

Conforme a Receita Federal, R$ 529,5 milhões são para contribuintes que possuem prioridade:

14.756 idosos acima de 80 anos

95.040 contribuintes entre 60 e 79 anos

9.672 contribuintes com alguma deficiência física ou mental, ou moléstia grave

34.014 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério

5.711.130 contribuintes que receberam prioridade por utilizarem a declaração pré-preenchida ou optarem por receber a restituição via Pix.

Veja o calendário de pagamentos da restituição