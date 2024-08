Com primeira parcela para 2025, feirão de seminovos acontece neste fim de semana

A Carmais Seminovos realiza, a partir desta sexta-feira (23), o Mega Festival de Ofertas Carmais Seminovos. Visando oferecer as melhores oportunidades do mercado, o evento acontecerá nos dias 23 e 24 de agosto, das 8h às 18 horas, na loja matriz, localizada na Av. Barão de Studart, 1846, no bairro Aldeota.

Durante o feirão, os clientes terão acesso a uma seleção multimarcas com os melhores preços, além de todos os veículos com garantia e laudo cautelar. Em uma oferta exclusiva, será possível adquirir um seminovo e pagar a primeira parcela apenas em 2025. Além disso, para todos os negócios fechados durante o evento, a taxa de transferência será gratuita e os veículos sairão com o tanque cheio, conforme as condições especificadas na concessionária.

"Este feirão representa uma excelente oportunidade para os clientes aproveitarem os melhores preços com um atendimento de qualidade, além de condições exclusivas para fechar negócio neste final de semana, começando a pagar somente em 2025. O evento é destinado a todos os clientes que pensam em adquirir seu seminovo com qualidade garantida, veículos revisados e mais de 500 opções de todos os modelos”, celebra Rubens Félix, gerente-geral da Carmais Seminovos.

Para garantir uma experiência ainda mais agradável aos visitantes, o Mega Festival de Ofertas Carmais Seminovos contará com comidas e bebidas durante o sábado.

Serviço

Mega Festival de Ofertas Carmais Seminovos

Data: 23 e 24 de agosto, das 8h às 18h

Endereço: Av. Barão de Studart, 1846-B

Instagram: @carmaisseminovos

Facebook: Carmais Seminovos

Site: carmaisseminovos.com.br

Telefone: (85) 3306-8889

WhatsApp: (85) 98126-3833