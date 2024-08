Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (25/8)

O domingo traz uma energia de preparação para a semana que se inicia, marcada pela Lua Minguante no signo de Gêmeos. Este é um excelente momento para planejar e organizar os próximos dias. Evite sobrecarregar sua agenda com muitas atividades; a semana pode exigir uma desaceleração. Use o dia para refletir sobre o que você deseja eliminar da sua vida, seja em termos de hábitos, situações ou relacionamentos. Anote tudo o que precisa ser deixado para trás. Planeje uma semana de desintoxicação em todos os níveis, cuidando do seu corpo, mente e espírito.

Áries

Hoje é um excelente dia para focar no seu planejamento financeiro. Aproveite para analisar o que pode ser eliminado ou ajustado nas suas finanças. Reflita sobre despesas desnecessárias e encontre maneiras de melhorar seus ganhos. Organize suas finanças com a mesma determinação que você aplica em outras áreas da sua vida, e verá os resultados positivos.

Touro

O domingo pede que você reavalie suas atitudes e ações recentes. É um bom momento para refletir sobre suas escolhas e considerar qual deve ser o próximo passo. Ao revisar o que você tem feito, você pode descobrir novas direções e formas de agir. Use o dia para planejar seus próximos passos.

Gêmeos

Você tem medo de quê? Esse medo está te impedindo de avançar? É importante reconhecer as fontes desse receio e avaliar se ele é realmente justificado. Muitas vezes, o que nos paralisa não é o desconhecido, mas sim o medo de sair da zona de conforto.

Câncer

Hoje, é importante rever suas interações e relações com amigos. Reflita sobre o que essas conexões realmente trazem para a sua vida. Pergunte-se o que você precisa eliminar nessas relações para que elas sejam mais saudáveis e equilibradas. Se houver padrões ou comportamentos que não estão mais alinhados com quem você é, este é o momento de soltá-los.

Leão

Você tem insistido em manter uma estrutura ou imagem que construiu ao longo do tempo, mas essa insistência pode estar te sufocando. É hora de refletir se essa fachada realmente reflete quem você é ou se está apenas drenando sua energia. Às vezes, é necessário deixar ir aquilo que não serve mais, mesmo que tenha levado tempo para construir. Liberte-se das pressões externas e internas.

Virgem

Que tal aproveitar o domingo para pensar em novas possibilidades e novos caminhos? Este é o momento ideal para expandir sua visão e explorar alternativas que você ainda não considerou. Permita-se sonhar e visualizar novas direções que possam trazer mais satisfação e crescimento. O domingo oferece uma energia de renovação, perfeita para abrir sua mente para o novo e se preparar para as mudanças que podem estar por vir.

Libra

É hora de reconhecer os ciclos repetitivos que têm te segurado no mesmo lugar. Insistir nos mesmos padrões pode estar impedindo seu crescimento. Este é o momento de parar, refletir e se preparar para dar o próximo passo. Liberte-se dessas repetições e abra espaço para novas experiências e novos caminhos.

Escorpião

O domingo traz uma oportunidade valiosa para você rever seu papel nas parcerias e nos relacionamentos. Por que você insiste em certas relações ou em um jeito específico de se relacionar? Este é o momento de refletir se essa insistência está realmente te servindo. Lembre-se de que você não precisa da aprovação do outro para ser quem você é.

Sagitário

Hoje é um bom dia para rever sua rotina e, especialmente, seus hábitos diários. O que realmente está contribuindo para o seu bem-estar e crescimento? E o que precisa ser eliminado? Pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença.

Capricórnio

Hoje é um dia para rever sua autoexpressão e refletir sobre o que tem baixado sua autoestima e tirado sua alegria. Pergunte-se o que está impedindo você de brilhar e de se sentir bem consigo mesmo. Elimine pensamentos e comportamentos que não servem mais ao seu bem-estar.

Aquário

Hoje o dia pode ser mais confortável. É importante rever suas inseguranças, especialmente aquelas relacionadas às suas emoções. Quais sentimentos estão te impedindo de viver relacionamentos mais saudáveis e equilibrados? É hora de identificar e eliminar essas barreiras emocionais que não te servem mais.

Peixes

Você anda apegado a uma ideia? Que tal parar de insistir? Às vezes, a rigidez em nossos pensamentos pode nos impedir de ver novas oportunidades. Nos próximos dias, a flexibilidade ao pensar e interagir com as pessoas pode trazer benefícios significativos. Aproveite o domingo para listar aqueles pensamentos que insistem em permanecer, mas que já não lhe pertencem mais.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.