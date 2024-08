Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 25 de agosto

O domingo traz uma energia de preparação para a semana que se inicia, marcada pela Lua Minguante no signo de Gêmeos. Este é um excelente momento para planejar e organizar os próximos dias. Evite sobrecarregar sua agenda com muitas atividades; a semana pode exigir uma desaceleração. Use o dia para refletir sobre o que você deseja eliminar da sua vida, seja em termos de hábitos, situações ou relacionamentos. Anote tudo o que precisa ser deixado para trás. Planeje uma semana de desintoxicação em todos os níveis, cuidando do seu corpo, mente e espírito.

Signo de Capricórnio hoje

Hoje é um dia para rever sua autoexpressão e refletir sobre o que tem baixado sua autoestima e tirado sua alegria. Pergunte-se o que está impedindo você de brilhar e de se sentir bem consigo mesmo. Elimine pensamentos e comportamentos que não servem mais ao seu bem-estar.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.