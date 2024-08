Mais uma edição do reality "Estrela da Casa" vai ao ar neste domingo (25), às 23h10, logo depois do Fantástico, na TV Globo. Com 13 participantes, o programa mistura música, convivência e dinâmicas que movimentam a casa e trazem vantagens aos competidores a cada semana.

Neste domingo, Ana Clara irá anunciar ao vivo quem é o Hitmaker da semana que, além do título, ganha o direito de se apresentar no grande Festival do reality show e garante, ainda, um mimo dos fãs.



Além disso, haverá uma votação aberta entre os participantes. O que acumular mais votos se torna o terceiro e último integrante da dinâmica de eliminação.

O vencedor da temporada levará R$ 500 mil, um contrato com a Universal Music, gerenciamento de carreira e uma turnê pelo país.

Que horas começa o Estrela da Casa neste domingo (25)?

O programa vai ao ar às 23h10, na TV Globo, logo após o Fantástico. O horário de encerramento está previsto para às 00h05.