Quem saiu do Estrela da Casa? Heloísa Araújo é a primeira eliminada com 31,30% dos votos

A artesã alagoana Heloísa Araújo foi a primeira eliminada do reality show Estrela da Casa, na noite dessa terça-feira (20), na Batalha do programa. Ela deixou a competição ao receber 31,30% da média de votos, o menor percentual da berlinda.

Com o resultado, as participantes Nicole Louise e Leidy Murilho se salvaram, ao conseguir, respectivamente, 32,65% e 36,05% da média da preferência do público.

Antes da eliminação, durante a dinâmica Festival, a alagoana cantou a canção "Mega Sena", sucesso do artista Pablo, de quem é fã. "As músicas dele vão dentro da alma, do coração", comentou durante o Bate-Papo após a saída da atração.

No palco, ainda se apresentaram Nicole Louise e Leidy Murilho, além dos protagonista desta semana: Gael Vicci, Nick Cruz e Lucca, que eram a estrela da semana, o dono do palco e o hitmaker.