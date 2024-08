O programa dominical "Fantástico" começa às 20h45, logo após o "Domingão com Huck". Polianna Abritta e Maju Coutinho trazem reportagens especiais e as notícias que mais repercutiram na semana.

Entre os destaques da edição, está uma reportagem sobre os influenciadores digitais que entraram na mira do combate ao golpe dos sorteios. Eles ficaram famosos nas redes sociais anunciando prêmios, mas estão sendo investigados pela polícia por suspeita de um esquema milionário de rifas ilegais vendidas pela internet.

Os telespectadores vão poder conferir também uma entrevista com a estrela do pop Mariah Carey, a um mês do show do Rock in Rio. A cantora já adiantou que fará uma seleção especial para cantar as músicas que são mais populares entre os brasileiros.

O "show da vida" traz ainda Sabrina Sato em uma nova temporada de investigações divertidas no Japão, no quadro "Essa Eu Quero Ver".

Que horas começa o Fantástico hoje, domingo (25)?

O Fantástico começa às 20h45 neste domingo (25) e está previsto para acabar às 23h10.