Morre o filósofo e poeta Antonio Cícero, aos 79 anos

Morreu, na manhã desta quarta-feira (23), o poeta e filósofo Antonio Cícero, aos 79 anos. Membro imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL) desde 2017, ele foi diagnosticado com Alzheimer e convivia com os sintomas da doença há alguns anos. De acordo com o jornal O Globo, a partida do poeta aconteceu na Suíça, através da aplicação de eutanásia.

Antonio estava ao lado do companheiro, Marcelo Pies, quando morreu. Em comunicado a pessoas próximas ao escritor, Pies relatou que o poeta já havia planejado a morte assistida "há algum tempo" e que havia deixado uma carta para se despedir.

No texto, Antonio afirmava que sua vida se tornou "insuportável" e que não conseguia até mesmo escrever seus poemas e ensaios de filosofia. "Não consigo me concentrar nem mesmo para ler, que era a coisa de que eu mais gostava no mundo", escreveu.

Marcelo afirmou ao O Globo que Antonio fez questão de ser cremado e ter as cinzas trazidas para o Brasil. O marido do poeta deve desembarcar no País nesta quinta-feira (24).

Poeta imortal

Nascido em 6 de outubro de 1945, Antonio começou a cursar filosofia na década de 1960, na PUC do Rio de Janeiro e, depois, no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. Ele concluiu os estudos em Londres, após se mudar para a Inglaterra devido a questões políticas.

Apesar de escrever poesias desde pequeno, seus textos foram começaram a ser conhecidos pelo público quando a irmã, a cantora e compositora Marina Lima, musicou um deles. Em 1975, a cantora pôs melodia no poema Alma Caiada, de Antonio. A música chegou a ser gravada um ano depois por Maria Bethânia, mas foi barrada pela ditadura militar.

A partir desse momento, Antonio passou a alternar entre poemas para serem lidos e letras musicais. Além da irmã, o poeta fez parcerias com Waly Salomão, João Bosco, Orlando Morais, Adriana Calcanhotto e Lulu Santos.

Marina Lima lamenta perda do irmão

Pelas redes sociais, a cantora Marina Lima lamentou a morte de Antonio Cicero. Na postagem, está um símbolo de luto e o nome do irmão. "Meus sentimentos", escreveu junto de um emoji de coração. Nos comentários, ela recebeu apoio de fãs e amigos, incluindo os também cantores Maria Gadu e Chico César.