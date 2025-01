Morre Márcia Lage, carnavalesca da Mocidade e grande nome do Carnaval carioca, aos 64 anos

Morreu no Rio de Janeiro neste domingo (19), aos 64 anos, a carnavalesca e cenógrafa Márcia Lage. A notícia foi divulgada nas redes sociais da Mocidade Independente de Padre Miguel, escola na qual, ao lado do marido, o também carnavalesco Renato Lage, desenvolvia o desfile para o carnaval do Grupo Especial carioca de 2025.

Márcia Lage foi vítima de uma leucemia. O ano de 2025, por sua vez, marcava o retorno do casal Lage, como são conhecidos no universo do carnaval, à Mocidade Independente após 23 anos.

"Márcia colocou o seu talento a serviço da Mocidade por diversos carnavais. Novamente, em trabalho conjunto com Renato Lage, ela assina o carnaval de 2025. Comunicamos o luto e a suspensão das nossas atividades sociais por tempo indeterminado, incluindo o ensaio de rua de hoje (19)", escreveu a Mocidade Independente.

Márcia Lage passou a assinar carnavais como carnavalesca apenas nos anos 2000, mas desde a década anterior, já trabalhava na equipe de profissionais como Renato Lage, que viria a se tornar seu marido posteriormente.

Na escola da Zona Oeste carioca, Márcia Lage fez parte da equipe campeã em 1996 com o enredo 'Criador e Criatura'. O primeiro carnaval assinado foi em conjunto com Renato Lage, em 2002, com 'O Grande Circo Místico', também na Mocidade Independente.

A consagração veio em desfiles pela Acadêmicos do Salgueiro, escola na qual ficou entre 2003 e 2017 - com um breve intervalo em 2009, quando estava na Império Serrano.

Ao lado do marido em praticamente todos os anos (em 2009, Márcia assinou sozinha o desfile no Império Serrano, mas a escola foi rebaixada. O Salgueiro, por sua vez, foi campeão após 16 anos com o enredo 'Tambor'), Márcia se especializou principalmente na estética afro-brasileira.

Ao todo, foram 13 carnavais no Salgueiro, com enredos de destaque como 'Candaces' (2007), 'Gaia - A Vida em Nossas Mãos' (2014) e 'A Ópera dos Malandros' (2016). Após esse período, Renato e Márcia Lage tiveram passagens por Acadêmicos do Grande Rio e Portela, sem o mesmo sucesso.

Após um ano fora do Carnaval, os dois foram anunciados no lugar de Marcus Ferreira para assinar o desfile de 2025 da Mocidade Independente. Com o enredo 'Voltando Para o Futuro - Não Há Limites para Sonhar', a proposta do casal é, por meio de uma viagem intergaláctica, reconectar a escola com o próprio brilho e discutir as ações da humanidade.

Legenda: Márcia Lage ao lado do marido, Renato Lage, onde assinou carnavais no carnaval carioca por mais de 20 anos Foto: Mocidade Independente de Padre Miguel/Reprodução

Grande Rio, Império Serrano, Portela e personalidades do Carnaval se manifestam

A Acadêmicos da Grande Rio se manifestou com "luto" nas redes sociais pela morte de Márcia Lage. A carnavalesca assinou os desfiles de 2018 e 2019 da escola de Duque de Caxias.

O Império Serrano também lamentou a morte de Márcia Lage e relembrou os desfiles de 2008, quando foi campeã do Grupo A do carnaval carioca e assinado pela carnavalesca, e 2009.

A Portela, maior campeã do carnaval carioca, escreveu que "o mundo do samba perde uma das carnavalescas mais talentosas e inteligentes".

"Márcia deixa filhos, o marido Renato Lage e uma legião de fãs do seu trabalho no carnaval", completou a Portela nas redes sociais. Ela foi carnavalesca da escola entre 2020 e 2023.

A Acadêmicos do Salgueiro frisou a formação de Márcia Lage, na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, e ressaltou que a carnavalesca contribuiu "com uma sensibilidade única, acessível apenas a quem vive a arte com paixão".

O intérprete da Mocidade Independente, Zé Paulo Sierra, pontuou nas redes sociais que a escola vai seguir "honrando" o legado de Márcia Lage.