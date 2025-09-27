Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Morre chef Fábio Denardi, aos 42 anos, em Fortaleza

Ele faleceu após complicações em uma cirurgia

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
(Atualizado às 13:37)
Verso
Foto posada de Fábio Denardi dentro de restaurante
Legenda: Fábio Denardi era natural do Mato Grosso
Foto: Divulgação

O chef Fábio Denardi, que marcou a cena gastronômica de Fortaleza nos últimos anos, faleceu aos 42 anos na sexta-feira (26). Natural de Rio Brilhante (MS), ele assumiu a cozinha do restaurante La Bella Itália e se destacou pela dedicação e inovação. A informação do falecimento foi divulgada pela direção do empreendimento em que ele trabalhava na sexta-feira (26).

Ao Diário do Nordeste, amigos do chef informaram que a partida repentina de Fábio aconteceu por complicações durante uma cirurgia no coração

Por decisão da família, o corpo do chef será cremado no início da próxima semana, em Fortaleza. Em seguida, as cinzas serão enviadas para os familiares que vivem na cidade de Rio Brilhante.

Trajetória de sucesso

Antes de chegar à capital cearense, Denardi acumulou experiências em cozinhas de São Paulo e Curitiba, passando por casas como Terra Madre Osteria e Bacobuquê Contemporâneo.

Ainda jovem, deixou Mato Grosso do Sul para se aventurar em grandes centros.

À frente da cozinha do La Bella Itália por oito anos, ele conquistou reconhecimento do público e da crítica com direito a prêmios locais.

Veja também

teaser image
Verso

Ator Carlos Francisco celebra projetos no cinema cearense e pernambucano

teaser image
Verso

Confira os vencedores da 35ª edição do Cine Ceará

Restaurante suspendeu funcionamento

O restaurante em que Fábio Denardi trabalhou publicou comunicado informando a suspensão do funcionamento neste sábado (27), e o retorno das atividades no domingo (28). 

O empresário italiano Luca Lunghi, dono do restaurante que Fábio atuava, falou sobre o apreço pelo trabalho e da amizade com o chef.

"Nos despedimos de um grande talento e amigo. O chef Fábio Denardi dedicou sua paixão, técnica e sensibilidade à cozinha do nosso restaurante, deixando um legado de sabores e memórias que estarão sempre em nossa história. Nossa eterna gratidão por tudo o que ele construiu conosco", declarou Lunghi. 

Assuntos Relacionados
Foto posada de Fábio Denardi dentro de restaurante
Verso

Morre chef Fábio Denardi, aos 42 anos, em Fortaleza

Ele faleceu após complicações em uma cirurgia

João Lima Neto
Há 1 hora
Vencedores do Cine Ceará no palco do Cineteatro São Luiz
Verso

Confira os vencedores da 35ª edição do Cine Ceará

“Eco de Luz”, do Equador, levou o Troféu Mucuripe de Melhor Longa Ibero-americano

Lucas Monteiro
26 de Setembro de 2025
A comenda do Grupo Edson Queiroz foi entregue nesta sexta-feira (26) à médica Adriana Costa e Forti, ao empresário Oto de Sá Cavalcante, à artista Guiomar Marinho, e ao empresário e político Tasso Jereissati
Verso

Troféu Sereia de Ouro homenageia quatro personalidades em solenidade no Ideal Clube

A comenda do Grupo Edson Queiroz foi entregue nesta sexta-feira (26) à médica Adriana Costa e Forti, à artista Guiomar Marinho, ao empresário Oto de Sá Cavalcante e ao empresário e político Tasso Jereissati

Redação
26 de Setembro de 2025
Mineiro Carlos Francisco fala sobre presença em produções do Ceará
Verso

Ator Carlos Francisco celebra projetos no cinema cearense e pernambucano

Homenageado da 19ª CineBH participa de produções como “Morte e Vida Madalena” (CE) e “O Agente Secreto” (PE)

João Gabriel Tréz
26 de Setembro de 2025
Grupo de rapel viraliza após armar redes no alto das pedras de Quixadá
Verso

Grupo de rapel viraliza após armar redes no alto das pedras de Quixadá

Grupo de esportes verticais viraliza após postar vídeo se balançando em redes no alto da Ponte da Barra em Quixadá

Gabriel Bezerra e Maria Clarice Sousa*
26 de Setembro de 2025
Na imagem, os quatro homenageados do Troféu Sereia de Ouro 2025: da esquerda para a direita, estão Adriana Costa e Forti, Guiomar Marinho, Oto de Sá Cavalcante e Tasso Jereissati
Verso

Troféu Sereia de Ouro será entregue nesta sexta-feira (26) a quatro ilustres personalidades

Redação
26 de Setembro de 2025
Imagem de Mónica Ojeda, autora de Xamãs elétricos na festa do sol
Verso

Escritora equatoriana explora mitos, ancestralidade e terror em rave nos Andes

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Mónica Ojeda compartilhou as referências para criação da obra “Xamãs elétricos na festa do sol”

Beatriz Rabelo
25 de Setembro de 2025
Na imagem, da esquerda para a direita, os escritores Tiago Feijó, Lorena Portela e Nina Rizzi
Verso

Cearenses são semifinalistas no Prêmio Jabuti

Honraria é a mais importante do mercado editorial brasileiro; cinco finalistas serão revelados em 7 de outubro

Diego Barbosa
25 de Setembro de 2025
Imagem da sala de exibições do cineteatro São Luiz, em Fortaleza, com plateia lotada assistindo apresentação na tela
Silvero Pereira

Cine Ceará: 35 anos fazendo de Fortaleza uma vitrine audiovisual

Festival chega ao marco em meio a um turbilhão de mudanças políticas, econômicas, culturais e sociais no Brasil e no mundo

Silvero Pereira
25 de Setembro de 2025
Na imagem, o empresário e político Tasso Jereissati, homenageado com o Troféu Sereia de Ouro 2025
Verso

Empresário e político Tasso Jereissati é homenageado com o Troféu Sereia de Ouro 2025

Redação
25 de Setembro de 2025
Foto do palco do Réveillon de Fortaleza 2025 para matéria sobre o evento que acontecerá em 2026.
Verso

Réveillon 2026 de Fortaleza terá dois dias de festa

Atrações locais e nacionais serão anunciadas

Redação
24 de Setembro de 2025
Na imagem, a atriz Fernanda Montenegro em fotografia Preto e Branco, retratada pelo fotógrafo Bob Wolfenson
Verso

Caucaia recebe exposição gratuita com retratos de grandes nomes da arte

Espaço Cultural Arandu, em Caucaia, sedia a mostra realizada pelo Instituto Myra Eliane em parceria com o Museu da Fotografia Fortaleza

Redação
24 de Setembro de 2025
Premiado filme pernambucano 'O Agente Secreto' tem circulado por festivais do Brasil antes da estreia oficial nos cinemas, em 6 de novembro
Verso

'O Agente Secreto' circula pelo Brasil antes da estreia e da corrida ao Oscar

Sessões especiais do representante brasileiro na disputa pelo Oscar ocorreram em cinco capitais do País e encerram nesta quarta (24) no Cine Ceará

João Gabriel Tréz
24 de Setembro de 2025
Espetáculo 'Memórias de Chico Xavier' circula pelo Ceará na programação da 23ª Mostra de Teatro Transcendental
Verso

Mostra de Teatro leva peças gratuitas para 11 cidades do Ceará

Mostra de Teatro Transcendental circula por municípios cearenses, incluindo a capital Fortaleza

Redação
24 de Setembro de 2025
Oto de Sá Cavalcante
Verso

Empresário Oto de Sá Cavalcante é homenageado com o Troféu Sereia de Ouro 2025

Redação
24 de Setembro de 2025
Produções cearenses compõem programação gratuita da 19ª Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte
Verso

Filmes do Ceará integram debate sobre internacionalização do audiovisual na CineBH

19ª–Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte será realizada na capital mineira entre 23 e 28 de setembro

João Gabriel Tréz
23 de Setembro de 2025
Na imagem, a mestra em tapeçaria Guiomar Marinho, uma das agraciadas com o Troféu Sereia de Ouro 2025
Verso

Artista da tapeçaria Guiomar Marinho é homenageada com o Troféu Sereia de Ouro 2025

Redação
23 de Setembro de 2025
Exposição imersiva no universo da comédia 'Friends' recria cenários icônicos da série
Verso

Fortaleza recebe mostra imersiva da série 'Friends'; saiba mais

The Friends™ Experience fica em cartaz até dezembro no shopping RioMar Fortaleza

Redação
22 de Setembro de 2025
Médica e pesquisadora Adriana Costa e Forti é uma das homenageadas do Troféu Sereia de Ouro 2025
Verso

Médica e pesquisadora Adriana Costa e Forti é homenageada com o Troféu Sereia de Ouro 2025

Redação
22 de Setembro de 2025
Música de Davi Bandeira representa o pop cearense contemporâneo
Verso

Conheça Davi Bandeira, cantor do Cariri que se inspira em Matuê e Bad Bunny e projeta pop cearense

Artista de 33 anos lançou terceiro disco no início deste mês

Ana Beatriz Caldas
21 de Setembro de 2025