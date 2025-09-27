Morre chef Fábio Denardi, aos 42 anos, em Fortaleza

O chef Fábio Denardi, que marcou a cena gastronômica de Fortaleza nos últimos anos, faleceu aos 42 anos na sexta-feira (26). Natural de Rio Brilhante (MS), ele assumiu a cozinha do restaurante La Bella Itália e se destacou pela dedicação e inovação. A informação do falecimento foi divulgada pela direção do empreendimento em que ele trabalhava na sexta-feira (26).

Ao Diário do Nordeste, amigos do chef informaram que a partida repentina de Fábio aconteceu por complicações durante uma cirurgia no coração.

Por decisão da família, o corpo do chef será cremado no início da próxima semana, em Fortaleza. Em seguida, as cinzas serão enviadas para os familiares que vivem na cidade de Rio Brilhante.

Trajetória de sucesso

Antes de chegar à capital cearense, Denardi acumulou experiências em cozinhas de São Paulo e Curitiba, passando por casas como Terra Madre Osteria e Bacobuquê Contemporâneo.

Ainda jovem, deixou Mato Grosso do Sul para se aventurar em grandes centros.

À frente da cozinha do La Bella Itália por oito anos, ele conquistou reconhecimento do público e da crítica com direito a prêmios locais.

Restaurante suspendeu funcionamento

O restaurante em que Fábio Denardi trabalhou publicou comunicado informando a suspensão do funcionamento neste sábado (27), e o retorno das atividades no domingo (28).

O empresário italiano Luca Lunghi, dono do restaurante que Fábio atuava, falou sobre o apreço pelo trabalho e da amizade com o chef.

"Nos despedimos de um grande talento e amigo. O chef Fábio Denardi dedicou sua paixão, técnica e sensibilidade à cozinha do nosso restaurante, deixando um legado de sabores e memórias que estarão sempre em nossa história. Nossa eterna gratidão por tudo o que ele construiu conosco", declarou Lunghi.