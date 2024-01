MIS abre exposição imersiva gratuita com animações 2D e 3D de aves encontradas no Ceará

Pintassilgo do Nordeste, Maçarico do Papo Vermelho, Carcará, Corrupião. Que tal conhecer essas e outras espécies de aves encontradas no céu cearense de modo imersivo e original? A partir deste domingo (14), a instalação "Aves do Ceará" tornará possível.

Veja também

Em cartaz no Museu da Imagem e do Som (MIS), o trabalho apresenta 29 aves com animações 2D e 3D. A narrativa audiovisual celebra a beleza de cada animal a partir de projeções 360º em quatro paredes e no chão. A abertura acontece neste sábado (13), às 18h, com apresentação do grupo Uirapuru Orquestra de Barro.

A concepção e direção são dos artistas Ceci Soloaga e Ygor Marotta, integrantes do duo VJ Suave. Além deles, participou da equipe de produção o ornitólogo cearense Jefferson Bob, de Potengi. O trio conduzem o público a uma travessia fantástica pela fauna e natureza cearenses.

Legenda: Obra foi desenvolvida a convite do diretor do MIS, o fotógrafo Silas de Paula, para fazer parte do acervo do Museu Foto: Deivyson Teixeira

A obra foi desenvolvida a convite do diretor do MIS, o fotógrafo Silas de Paula, para fazer parte do acervo do Museu. Na criação, os idealizadores se inspiram na cultura cearense e unem-se a uma equipe de artistas visuais, músicos e o já citado ornitólogo no desenvolvimento da instalação site-specific para a sala imersiva do MIS.

Aves de outras eras

O trabalho nos transporta também ao passado, apresentando duas aves fósseis do período cretáceo encontradas no Ceará. Cratoavis e Kaririavis Mater conectam o público à evolução da fauna do Estado ao longo do tempo.

Legenda: Idealizadores se inspiram na cultura cearense e unem-se a uma equipe de artistas visuais, músicos e um ornitólogo cearense Foto: Deyvison Teixeira

Além disso, são diferentes os ambientes da exposição – Cretáceo, Chuva, Caatinga e Rio – e as cenas. Entre elas, estão Copa da Árvore, Voo da Jandaia, Noturna e Praia. Terrenos propícios para que Galos de Campina, Corujinhas do Mato, garças, jacus e jandaias sobrevoem os céus e a imaginação.



Serviço

Instalação "Aves do Ceará"

Abertura neste sábado (13), às 18h, no Museu da Imagem e do Som (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles). Disponível para o público a partir do dia 14. Visitação: quartas e quintas, de 10h às 18h; sexta a domingo, de 13h às 20h. Entrada gratuita. Mais informações nas redes sociais