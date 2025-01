Globo de Ouro 2025: 'Ainda Estou Aqui' perde estatueta de Melhor Filme Estrangeiro para 'Emilia Pérez'

Após uma campanha intensa, não foi desta vez que um filme brasileiro levou mais uma estatueta do Globo de Ouro para casa. O prêmio de "Melhor Filme em Língua Não Inglesa" foi para o francês Emilia Pérez, que teve dez indicações no total.

Na corrida pela estatueta, Ainda Estou Aqui concorria ainda com outros quatro filmes: Tudo o que Imaginamos como Luz (Índia); A Garota da Agulha (Dinamarca); The Seed of the Sacred Fig (Alemanha) e Vermiglio (Itália).

Já na categoria "Melhor Atriz em Filme de Drama", Fernanda Torres ainda pode sair vencedora. Ela concorre com Pamela Anderson (The Last Showgirl), Angelina Jolie (Maria), Nicole Kidman (Babygirl), Tilda Swinton (O Quarto ao Lado) e Kate Winslet (Lee).

Veja também Verso Lista de brasileiros indicados ao Globo de Ouro vai da ‘favorita’ Fernanda Torres a clássicos do cinema nacional Verso ‘Sensação de dever cumprido’, diz Fernanda Torres sobre indicação ao Globo de Ouro; premiação ocorre neste domingo (5)

“Ainda Estou Aqui”

Legenda: Na trama, Fernanda Torres vive Eunice Paiva, símbolo da luta contra a ditadura militar Foto: Divulgação

O filme que rendeu ao Brasil duas indicações no Globo de Ouro narra os momentos de dor e tensão da Ditadura Militar vividos pela família de Eunice Paiva (Torres), ao ver o seu marido, o ex-deputado Rubens Paiva (vivido por Selton Mello), ser levado pelos órgãos de repressão.

O longa também resgata os feitos posteriores de Eunice, que foi um dos nomes mais emblemáticos na luta por reparação após e durante o regime autoritário e na defesa dos direitos dos povos indígenas. A obra também presenteia os espectadores com a participação de Fernanda Montenegro, mãe de Torres, como Eunice na fase idosa.

Um dos grandes sucessos de bilheteria no Brasil em 2024 – e ainda em cartaz –, o filme do diretor Walter Salles já foi visto por mais de 3 milhões de espectadores.

Legenda: Fernanda Montenegro concorreu ao mesmo prêmio que a filha há 25 anos; ela interpretou Dora em 'Central do Brasil' Foto: Reprodução

O drama biográfico é a quarta obra cinematográfica do diretor indicada ao Globo de Ouro. O primeiro filme de Salles que obteve reconhecimento da premiação foi Central do Brasil (1998), estrelado pela mãe de Fernanda Torres, a atriz Fernanda Montenegro, que também concorreu ao prêmio de "Melhor Atriz em Filme de Drama" em 1999.

Na ocasião, o filme levou a estatueta de "Melhor Filme em Língua Não Inglesa", mas Fernanda perdeu a premiação para a atriz australiana Cate Blanchett, que concorria pela interpretação no filme Elisabeth.

Já em 2002, Abril Despedaçado, uma coprodução internacional, representou o Brasil na categoria de Melhor Filme Estrangeiro. Em 2005, Walter Salles voltou a ser indicado ao Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro pelo filme Diários de Motocicleta.