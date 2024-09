Festival RioMar de Literatura promove encontro com escritores e show em programação gratuita

A capital cearense recebe, no próximo sábado (14), uma série de atividades voltadas para a divulgação e a valorização da literatura. Com acesso gratuito, a 2ª edição do Festival RioMar de Literatura acontece no Teatro RioMar Fortaleza, das 10h30 às 21h30, e terá painéis com escritores, apresentações cênicas, lançamentos de livros, declamação de cordéis, feira literária e muito mais.

Neste ano, a curadoria do evento foi feita pela jornalista Carmen Peixoto, tendo como tema "Cultura nordestina em cada palavra". Um dos destaques da programação é a aula-espetáculo "Na Trilha do Mestre", que será ministrada por João Suassuna, neto de Ariano Suassuna.

Legenda: Aula-espetáculo foi criada em 2018 e, desde então, tem circulado o País Foto: Divulgação

Na ocasião, João – que também faz parte do time envolvido na produção do filme Auto da Compadecida 2 irá compartilhar arquivos históricos e imagens do acervo pessoal da família que ajudam a traçar uma conexão da obra de Suassuna com a atualidade.

Entre os nomes confirmados na programação também estão Josué Limeira, Paulo Vanderley, Jarid Arraes e Pedro Pacífico (Bookster), além do multiartista cearense Fausto Nilo, que fará o show de encerramento do festival.

Toda a programação do evento terá acessibilidade em Libras. Para participar dos painéis e dos momentos de bate-papo com autores, é preciso se inscrever previamente no aplicativo do Shopping RioMar Fortaleza. No app, é possível escolher as atividades de interesse – cada painel exige uma inscrição diferente.

Confira a programação completa:

Palco Teatro

10h30 às 11h20 – TAC TACS: Lendas do Brasil (Grupo Blitz)

11h30 às 12h – Teatro de Bonecos “Quatro Patas” (Os Bricoleiros)

14h às 15h – Painel 1 - “Entre cordéis e melodias: expressões culturais do Nordeste”, com Josué Limeira e Paulo Vanderley (mediadora: Izabel Accioly)

15h30 às 17h – Painel 2 - “Palavra coletiva sob a ótica contemporânea: para inspirar novos leitores”, com Pedro Pacífico (Bookster) e Jarid Arraes (mediadora: Izabel Accioly)

18h às 18h30 – Homenagem ao professor Diego Pereira, autor de "Curso de Redação para Enem e Particulares"

18h30 às 19h30 – Aula-espetáculo “Na trilha do Mestre”, com João Suassuna

20h às 21h30 – Show - Fausto Nilo

Foyer Teatro

10h30 às 11h – Lançamento Livro “O pato e a Joaninha”, da escritora Alexandra Arruda

11h às 12h – Lançamento Livro “Espelho, Espelho Eu”, da escritora Amália Simonetti

12h às 13h – Apresentação circense - Grupo KOs

13h às 14h – Bate- papo com Dr. Helder de Moura, autor do livro “Balaio de Gato”

14h às 15h – Pockets de Leitura com a Câmara Cearense do Livro

15h às 15h20 – Declamação de Cordel (jovens do Instituto JCPM)

15h20 às 16h – Sessão de autógrafos e fotos com Paulo Vanderley e Josué Limeira

17h às 17h20 – Declamação de Cordel (Júlio Mesquita)

17h20 às 18h – Sessão de autógrafos e fotos com Jarid Arraes e Pedro Pacífico (Bookster)

18h30 às 19h – Apresentação da Banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto

19h20 às 20h – Sessão de autógrafos e fotos com João Suassuna

Feira literária - Stands

- Editora Sol Literário

- Editora Caminhar (Edições Demócrito Rocha)

- Livraria Leitura

- Coletivo Lamparinas

- Rouxinol do Rinaré Edições

- União Brasileira de Escritores (UBE)

- Aluá Editora

- Autores Independentes: Bruna Sonast, Rosa Morena e Ana Márcia Diógenes

- Autores Independentes: Paulo Wanderley e Well Morais

- Editora Universidade Federal do Ceará

- Editora Substânsia

- Livraria Reboot

- Editora Pé de Imaginação

- Coletivo Mulherio das Letras

- Feira de Livros Leart

- Livraria Simone Santos

- Eudes Souza (Turma do Chico Poeta)

Serviço

2º Festival RioMar de Literatura - Cultura Nordestina em Cada Palavra

Quando: Sábado, 14 de setembro

Horário: 10h às 21h30

Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Mais informações e programação completa: @riomarfortaleza

Acesso gratuito (mediante inscrições neste link)