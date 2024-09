Festival celebra design sul-americano com oficinas, exposições e show em Fortaleza; veja programação

Nesta semana, Fortaleza sedia, pela primeira vez, um evento que celebra a relevância do design sul-americano e traz debates sobre criatividade e inovação. Com atividades abertas ao público, o Festival Kuya Design Sul-americano acontece de 12 a 15 de setembro, na Kuya – Centro de Design do Ceará, equipamento localizado no Complexo Cultural Estação das Artes, no Centro.

Ao todo, serão mais de 40 horas de atividades gratuitas, entre oficinas, mesas temáticas, exposições e apresentações culturais que buscam demarcar a importância e a singularidade do design produzido no sul global. Temas como design social e grafismos afroindígenas são alguns dos que estarão presentes nas discussões.

A cada dia, as mesas temáticas irão explorar um tema que destaca o papel político do design. Na quinta-feira (12), as conversas serão sobre Design e Ancestralidade; na sexta-feira (13), sobre Design e as Transformações - Do Individual ao Coletivo; no sábado (14), o tema é Design e as Transformações do Mundo do Trabalho; e no último dia (15), Design e a Jornada do Empreendedor Criativo.

Para participar das mesas, é preciso se inscrever previamente, por meio deste formulário. Os debates terão acessibilidade em Libras e serão transmitidos ao vivo no YouTube.

Segundo o diretor da Kuya, Rodrigo Costa Lima, as discussões propõem um design que vai além do design “industrial”, voltado para o desenvolvimento econômico. Aproveitando “um momento muito pulsante no campo da cultura no Ceará” o festival prioriza pensar no design a partir de uma perspectiva cultural, seguindo as diretrizes do Centro de Design.

Rodrigo ressalta que a ideia do evento é promover vínculos e auxiliar na construção de uma comunidade de designers que pensa “além da estética e da estilística, das formalidades, da forma e da função”, e ressalta a relevância do design como um campo potente de produção de conhecimento e de apoio a políticas públicas de inclusão.

Para que isso ocorra, no entanto, o diretor defende que é preciso pensar no design ancestral, “no que veio antes do design” – valorizando, por exemplo, saberes populares e práticas dos povos originários – e considerar as especificidades do contexto latino-americano.

“Quando o design - que inclusive é uma palavra estrangeira que a gente nunca fez uma tradução -, veio [para a América Latina], ele chegou com uma carga ideológica muito grande, ainda num sentido colonizador, dominador, a partir do norte global, da Europa, dos Estados Unidos da América, com uma série de apontamentos do que é o 'bom design'”, analisa.

“Acho que a importância de a gente fazer [o evento] e rever o olhar sobre o design é entender quais são as nossas necessidades, nossos desafios”, destaca.

O evento também terá exposições que ressaltam as especificidades do design sul-americano em diferentes pontos da Capital. A primeira delas, “Des-vãos - Passado/Presente no Design Cearense”, conta uma história de como as práticas de design se estabeleceram no Estado e estará aberta à visitação na plataforma da Estação das Artes.

Ainda no complexo, na Kuya, uma exposição reúne os projetos vencedores do Prêmio LADawards 2024. A premiação acontece pela primeira vez no Brasil nesta quarta-feira (11), no Theatro José de Alencar, em evento fechado para convidados.

Ao lado da Estação, na Pinacoteca do Ceará, a mostra “Tipos Latinos” explora a diversidade de cores e formas da tipografia latino-americana. Já o campus Benfica da Universidade Federal do Ceará recebe, no jardim da reitoria, a mostra “Prêmio Filex”, que reúne projetos que receberam a honraria que celebra ilustrações e livros ilustrados.

Programação multicultural

No fim de semana, o Complexo Cultural Estação das Artes recebe ainda, como parte do festival, uma feira de design autoral e atrações musicais.

Na sexta-feira (13), a festa Numalaje agita o espaço, e no sábado, o cantor paraense Saulo Duarte faz um show com participação do mestre da guitarrada, Aldo Sena. A programação ocorre das 18h às 21h30.

Serviço

Festival KUYA Design Sul-americano

Quando: 12 a 15 de setembro de 2024

Horário: Quinta-feira a sábado, das 9h às 21h30; domingo, das 10h às 12h

Onde: Kuya - Centro de Design do Ceará – Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Inscrições para as mesas temáticas neste link

Mais informações e programação completa: @kuyadesignceara

Acesso gratuito