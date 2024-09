Mercado Audiovisual do Nordeste recebe projetos para avaliação de grandes nomes da indústria

Produtoras e profissionais independentes nordestinos que tenham projetos cinematográficos podem se inscrever gratuitamente, até 20 de setembro, para participar da 5ª edição do Mercado Audiovisual do Nordeste. Na ocasião, os selecionados poderão apresentar projetos aos players do mercado, oportunidade valiosa para construir pontes e parcerias.

O evento, que é realizado pela Associação Cine Ceará, reunirá profissionais, estudantes, professores, pesquisadores e representantes de plataformas de exibição nacionais e internacionais e acontece em Fortaleza, de 15 a 18 de outubro. Cada empresa ou produtor poderá inscrever até três projetos e apresentar cada um deles para até cinco players. Além de projetos do Nordeste, serão aceitas inscrições de estados do Norte e do Centro-Oeste do País.

Entre os nomes já confirmados no evento estão Cartoon Network, Canal Curta, Max, Discovery, Paramount, Boutique Filmes e Canal Brasil.

A programação do 5º MAN, que tem curadoria de Alfredo Manevy - ex-presidente da Spcine e ex-Secretário Executivo do Ministério da Cultura - ainda conta com painéis, palestras, workshops, oficinas e mesas redondas. A organização

Serviço

5º MAN - Mercado Audiovisual do Nordeste

Inscrições: Gratuitas, até 20 de setembro, no site do MAN

Evento: 15 a 18 de outubro de 2024, no BNB Passaré (av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Passaré)

Mais informações: organizacao@mercadoaudiovisual.com.br e @mercadoaudiovisual