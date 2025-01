Fernanda Torres despista sobre look que pretende usar no Oscar

A atriz Fernanda Torres continua divulgando o filme “Ainda Estou Aqui” ao redor do mundo. Com a indicação ao Oscar, que acontecerá no próximo dia 2 de março, existe uma curiosidade em torno do look que será escolhido para a artista usar na premiação.

Questionada sobre o assunto pelo jornalista Bruno Astuto, durante sua passagem pelo desfile da grife Chanel, nesta segunda-feira (28), na Semana de Moda de Paris, Fernanda despistou: “Estamos nas tratativas”, limitou-se a dizer.

Ela também brincou sobre a campanha pelo maior troféu do cinema: “Maratona final. Estou na maratona desde setembro... vamos todos juntos”.

Fernanda concorre ao Oscar na categoria “Melhor Atriz”. O filme “Ainda Estou Aqui” ainda disputa como “Melhor Filme” e na categoria “Melhor Filme Estrangeiro”.