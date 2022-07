Falta pouco: veja 10 coisas para matar a saudade do Fortal em 2022

Dois anos longe da folia fora de época, dois anos sem a entrada apertada no corredor da folia, sem paquerar com quem nunca nem viu na vida. São muitas as sensações reavidadas em quem esperou tanto tempo para curtir o Fortal de novo e deve revivê-las daqui uma semana, na próxima quinta-feira (21), data que marca a abertura da 29ª edição do evento.

Quem já garantiu o ingresso para a festa diz já ter uma lista preparada de tudo que é imperdível para aproveitar por lá. Veja abaixo do que os foliões querem “matar a saudade” este ano:

1. Correr atrás do trio

Frequentadora assídua desde quando tinha 16 anos, a advogada Greta Soares, de 27 anos, conta que sentiu saudade até da fumaça do trio elétrico nesses dois anos em que não houve evento.

“Eu gosto muito de estar atrás do trio, então até da fumaça que sai do veículo eu senti falta, do aperto e da multidão. Senti falta da entrada no corredor da folia ao som da guitarra do Bell”.

2. Conhecer gente nova

Legenda: Fortal é ponto de reencontros e conhecer novas pessoas Foto: Kid Junior

Com foliões de todo o País e até do exterior, o Fortal é ponto de encontro e de fazer novas amizades. Por isso, a advogada assume ter sentido falta dessa efervescência dos encontros.

“Senti muita falta de me reencontrar com as pessoas, tem pessoas que conheci no Fortal e mantenho amizade até hoje”, revela.

Quem também sentiu falta do reencontro foi o jornalista Gabriel Lobo, de 28 anos. “A gente que segue esses artistas acaba conhecendo pessoas de outros estados e este ano vão vir, tô bem ansioso por isso, além do meu ídolo, Bell Marques”.

Legenda: O reencontro para Gabriel é também com o ídolo, Bell Marques Foto: Arquivo pessoal

3. Beijar várias bocas

Legenda: Folia é marcada por paquera e beijos na boca Foto: Kid Junior

Mas não é só pela música que Greta vai ao Fortal, até porque na festa a pegação rola solta. Tem quem perca até as contas do número de bocas beijadas. “A gente acaba conhecendo várias pessoas, então rola muito beijo e paquera no corredor da folia”.

“Tô solteira, vamos ver se eu acho um namorado por lá que goste de micareta também”, brinca.

4. Entrega dos abadás

Legenda: Expectativa pelo Fortal já começa no dia de entrega dos abadás Foto: Cid Barbosa

E a espera pela micareta começa dias antes, quando os foliões vão ao Centro de Eventos receber os abadás em um verdadeiro ‘esquenta’ do que os espera durante os quatro dias de Fortal.

Greta participa das entregas todo ano e diz que vai matar a saudade do momento agora em 2022. “Vemos os turistas chegando com as malas pra pegar os abadás e todo mundo naquela ansiedade, é muito bom, uma energia incrível”.

5. Customizar o abadá

Legenda: Foliões optam por customizar abadá para ter uma peça personalizada Foto: Helene Santos

Não bastasse a empolgação para buscar os abadás, a peça de roupa especial para a festa também é cercada de expectativa quando o assunto é customização. Seja com um corte improvisado em casa ou até mesmo com uma transformação completa da camisa, a movimentação para preparar o look é intensa.

Este ano, por exemplo, tudo começou mais cedo. Nas redes sociais, semanas antes da festa começar, influenciadoras já dão dicas de como cortar sozinha ou de como se inspirar para chamar atenção em meio a folia.

6. Encontrar os “filhos de Gandhy”

Legenda: Homens no Fortal se vestem como 'Filhos de Gandhy' Foto: JL Rosa

Tá afim de “pegar alguém” no Fortal? Pois pode ter certeza que essa vai ser a ocasião perfeita para cumprir esse objetivo. Tem até quem brinque com as referências ao carnaval de Salvador para fazer aquela 'fézinha' na hora de beijar à vontade no corredor.

Quem frequenta o corredor da folia já deve ter se deparado com algum ‘Filho de Gandhy’. Os homens, em sua maioria baianos, usam roupas que remetem ao afoxé brasileiro. A tradição se baseia em: beijou, ganhou um colar.

7. Comer um “cai-duro” no fim da festa

Certo que não é difícil achar aquele “cai-duro” depois de qualquer festa que seja em Fortaleza, mas depois do Fortal a energia é outra. Para quem sai ainda meio bêbado da festa, ainda que por conta da alegria, a parada nas barraquinhas de comida de fora é algo quase impossível de não acontecer.

Junto dos amigos ou sozinho, recuperar as energias após horas de comemoração é quase uma obrigação para completar o ciclo da festa de forma mais do que correta.

8. Chegada na Cidade Fortal

Antes da entrada no bloco, a concentração entre os que vão iniciar a noite na festa já é um dos pontos altos. De quem já foi ao Fortal, tem como não sentir saudade das conversas animadas já do lado do trio antes mesmo de ele fazer algum movimento?

Do lado do caminhão, foliões já começam desde cedo a preparação para a verdadeira maratona que deve acontecer para dar as duas voltas atrás do caminhão.

9. Ser fotografado pela galera do camarote

Legenda: Greta (à esquerda) com amigas em clique feito por conhecido no camarote Foto: Arquivo pessoal

Da separação entre camarote e corredor, as saudades podem ser diversas. Uma delas, sem dúvida alguma, é a de procurar em meio a tantas pessoas um olhar conhecido lá de cima, que faça algum registro de quem esteja se divertindo lá embaixo.

10. Preparar para o dia seguinte

E como um bom “carnaval”, nem só de um dia se vive o Fortal. Para quem começa na quinta-feira e segue na folia até o domingo, a energia é intensa e requer esforço.

Enquanto em um dia se faz um percurso de cerca de quatro horas por trio, se somados todos os momentos que cercam o evento, a certeza é de que a preparação se reinicia a cada fim do dia.

*Colaborou Emanoela Campelo de Melo

