Exposição de arte em velas de jangada abre 11º Encontro Povos do Mar

Uma exposição de arte em velas de jangadas abriu, neste domingo (12), a programação do 11º Encontro Povos do Mar, organizado pelo Serviço Social do Comércio (Sesc) Ceará. A mostra foi aberta pela manhã, na enseada do Porto do Mucuripe. O ‘Povos do Mar’ ocorre até a próxima quinta-feira (16) e tem programação híbrida, ou seja, presencial e remota.

Chamada de ‘Aquavelas’, a exposição deste domingo reuniu trabalhos de 11 artistas plásticos e levou cor e arte ao litoral fortalezense. Inicialmente, as velas coloridas das jangadas ficaram expostas para o público na areia e, depois, passearam pela orla de Fortaleza, rumo ao Rio Ceará.

Para o consultor do Sesc Ceará, Paulo Leitão, as velas pintadas são “verdadeiras obras de arte flutuantes” que “vêm para celebrar toda a cultura dos povos do mar, além de simbolizar a importância da preservação do nosso litoral e de pensar ideias e soluções que dialoguem com o desenvolvimento sustentável”.

Veja a galeria de fotos da mostra:

Artistas convidados



Foram convidados para a mostra, que destaca a importância da defesa dos oceanos e da vida marinha, artistas renomados como Mano Alencar, Edmar Gonçalves, Zé Tarcísio, Totonho Laprovitera, Almeida Luz, Andrea Dall’Olio, Vando Farias, Julio Silveira, Hélio Rola, Ana Débora e Luiz Freire.

'Povos do Mar'



O encontro é uma celebração às danças, artesanias e costumes ancestrais dos povos que habitam o litoral cearense. Geralmente, reúne rendeiras, mestres da cultura, pescadores, artesãos e marisqueiras que vivem nas mais de 200 comunidades litorâneas do Ceará.

A ideia do evento é, segundo o Sesc Ceará, compartilhar e valorizar vivências, práticas, sabores e saberes tradicionais.

Programação



Neste domingo, além da mostra no Mucuripe, faz parte da programação do encontro a live 'Poesia que Transforma', comandada pelo poeta Bráulio Bessa. Ela vai ao ar às 19h30 no canal do Sesc Ceará no Youtube.

Já nesta segunda (13), às 19h, também pelo YouTube, será exibido o webdoc 'Saberes e sabores dos povos do mar', sobre a riqueza da cultura alimentar de seis comunidades tradicionais do Icapuí, no litoral oeste do Estado. Participa do momento a chef de culinária Van Régia.

Na terça-feira (14), na Barra do Ceará, a partir de 8h30, ocorre a 'Corrida de Canoa de Zinga'. E, às 9h30, a abertura da exposição 'Rio Ceará e o Barqueiro: a resistência continua', no restaurante Albertu’s.

Serviço



11º Encontro Sesc Povos do Mar

Período: até 16 de dezembro

Programação e mais informações: clique aqui