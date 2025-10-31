Diário do Nordeste
Imagem mostra pessoas idosas sentadas à mesa, com canetas nas mãos e escrevendo em um papel.

Negócios

Serviços populares ajudam idosos no Ceará a enfrentar o alto custo de envelhecer

Iniciativas acessíveis para a "economia prateada" devem integrar políticas públicas; CE já tem 2,6 milhões de idosos

Ingrid Coelho e Paloma Vargas 18 de Setembro de 2025
Emiliano Queiroz tem mais de sete décadas de trajetória artística homenageadas em exposição

Verso

Aos 88 anos, cearense Emiliano Queiroz é homenageado com exposição no Museu da Fotografia

Trajetória na rádio, TV e teatro do ator é destaque da mostra que leva 105 fotos da carreira do homenageado. Depois da Capital, ela deve seguir por outras cidades cearenses

João Gabriel Tréz 22 de Julho de 2024
Danilo Santos de Miranda

País

Morre o filósofo Danilo Santos de Miranda, diretor do Sesc São Paulo, aos 80 anos

Empresário estava à frente do Sesc regional paulista há 39 anos

Diário do Nordeste/Estadão Conteúdo 30 de Outubro de 2023

Ceará

Idosos reinventam rotina com estudo, esporte e amor: ‘diversas velhices que precisam ser celebradas'

Manter sonhos vivos e buscar realizá-los é o segredo para o envelhecimento saudável, garantem entrevistados pelo Diário do Nordeste

Nícolas Paulino 03 de Outubro de 2023
Unidades do Sesc

Papo Carreira

Sesc Ceará abre matrículas para turmas de pré-universitário e EJA; saiba como se inscrever

As matrículas devem ser feitas presencialmente nas unidades

Redação 31 de Agosto de 2023
Jangada participante da exposição de flutuantes Aquavelas da 12ª edição do Encontro Sesc Povos do Mar, 20 de novembro de 2022

Verso

Exposição de jangadas com velas criadas por artistas plásticos abre 12º Encontro Povos do Mar

Edição deste ano marca o retorno do evento ao formato presencial

Redação 20 de Novembro de 2022
pessoa fazendo teste de covid-19

Ceará

Sesc Fortaleza se torna novo local de testagem gratuita para a Covid-19; veja endereços

Agora, Fortaleza conta com quatro locais de testagem gratuita

Redação 01 de Julho de 2022

Negócios

Em meio a denúncias de irregularidades, decisão sobre intervenção no Sesc Ceará fica para maio

Conselho Fiscal do Sesc Nacional aponta, em relatório, irregularidades em contratos firmados no Ceará

Redação 21 de Abril de 2022
Jangadas com velas coloridas flutuam sobre o mar do Porto do Mucuripe.

Verso

Exposição de arte em velas de jangada abre 11º Encontro Povos do Mar

Programação vai até quinta-feira (16), presencial e online

Redação 12 de Dezembro de 2021

Negócios

Luiz Gastão: Decretos deveriam durar pelo menos um mês para dar previsibilidade ao comércio

Para presidente do Sistema Fecomércio-CE, frequentes mudanças em horários e capacidade de funcionamento dificultam a organização das empresas em busca de sobrevivência. Confira entrevista

Carolina Mesquita 02 de Junho de 2021
