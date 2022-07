Sesc Fortaleza se torna novo local de testagem gratuita para a Covid-19; veja endereços

Fortaleza ganhou mais um local de testagem gratuita para a Covid-19. O Sesc Fortaleza, localizado no Centro da Capital, já está recebendo agendamentos a partir desta sexta-feira (1º), segundo anunciou a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

Para marcar o exame é preciso acessar a plataforma Saúde Digital. As marcações são liberadas às quartas e sextas-feiras.

Agora, Fortaleza conta com quatro locais de testagem gratuita. Novos centros foram abertos recentemente, em virtude do aumento da positividade da Covid-19. A Sesa dispõe de seis centros do tipo em todo o Estado.

Veja onde fazer testes gratuitos de Covid-19

Fortaleza

Hotel Excelsior – Praça do Ferreira – Endereço: Rua Guilherme Rocha, 172 – Centro de Fortaleza – de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h – por ordem de chegada

CT para Viajantes no Aeroporto Internacional de Fortaleza – exclusivo para passageiros em desembarque

Sesi Parangaba – Endereço: Avenida João Pessoa, 6754 – Parangaba (Funcionamento: de segunda a sexta, das 8h30 às 16h)

Sesc Fortaleza – Endereço: Avenida Tristão Gonçalves, 1276 – Centro (Funcionamento: segunda à sexta-feira, inicialmente das 8h às 12h)

Maracanaú

Sesi Maracanaú – Endereço: Avenida do Contorno, 1103 – Distrito Industrial I (Funcionamento: de segunda a sexta, das 8h30 às 16h)

Juazeiro do Norte

Sesi Juazeiro do Norte – Endereço: Rua José Marrocos, 2265 – Pirajá (Funcionamento: de segunda a sexta, das 8h30 às 16h)