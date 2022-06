Nove locais para testes gratuitos de Covid passam a funcionar nesta segunda (27) no Ceará

A partir desta segunda-feira (27), nove novos centros de testagem gratuita para Covid-19 passam a funcionar no Ceará. Os novos pontos de testagem do Governo do Estado vão estar em Fortaleza, Maracanaú e Juazeiro do Norte.

Com o reforço, promovido numa parceria entre a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) e o Serviço Social da Indústria (Sesi-Ceará), o Estado passa a contar com cinco centros de testagem gratuita.

Confira os endereços dos novos postos:

Sesi Parangaba (Avenida João Pessoa, 6754 – Parangaba, Fortaleza);

Sesi Maracanaú (Avenida do Contorno, 1103 – Distrito Industrial I);

Sesi Juazeiro do Norte (Rua José Marrocos, 2265 – Pirajá).

Na Capital, além desses locais, pacientes com sintomas da infecção podem recorrer ao Hotel Excelsior, na Praça do Ferreira, entre 8h e 16 horas, para se submeter ao teste. E viajantes que desembarcam na Cidade são testados no aeroporto.

Agendamentos

Os testes para a detecção da Covid-19 nos postos do Governo devem ser agendados. Pessoas com sintomas da doença devem efetuar cadastro na plataforma Saúde Digital, clicar na opção "Testagem CT Rede Sesi/Sesc/Senac" e escolher o melhor dia e horário para se submeter ao teste.

Os agendamentos são liberados às quartas e sextas-feiras para os dias subsequentes.

Rede municipal

Também a partir de segunda, a Prefeitura de Fortaleza vai disponibilizar seis centros de testagem gratuita para livre demanda. Os serviços serão ofertados em postos de saúde a pessoas que não apresentarem sintomas gripais, incluindo as que tiveram contato com pessoas infectadas pela Covid-19.

O objetivo do Executivo municipal com a estrutura é atender até 240 assintomáticos por dia, entre 8h e 12 horas e das 13h às 17 horas. Às sextas, o horário é de 8h e 12h. Os exames ofertados serão do tipo "antígeno", em que os resultados são obtidos em poucos minutos.

Já os pacientes sintomáticos podem continuar a buscar a testagem gratuita em qualquer um dos 116 postos de saúde da Capital.

Veja os locais de atendimento a assintomáticos:

Unidade de Atenção Primária à Saúde Carlos Ribeiro (R. Jacinto Matos, 944 – Jacarecanga);

Unidade de Atenção Primária à Saúde Aída Santos e Silva (Av. Trajano de Medeiros, 813 – Vicente Pinzon);

Unidade de Atenção Primária à Saúde Anastácio Magalhães (R. Delmiro de Farias, 1670 – Rodolfo Teófilo);

Unidade de Atenção Primária à Saúde Dom Aloisio Lorscheider (R. Betel, 1895 – Itaperi);

Unidade de Atenção Primária à Saúde José Paracampos (Rua Alfredo Mamede, 250 – Mondubim);

Unidade de Atenção Primária à Saúde Melo Jaborandi (Rua 315, 80 – Conj. São Cristóvão).