Estação das Artes estreia bloco de carnaval unindo blocos do Ceará e do Rio de Janeiro

Um dos pontos de encontro mais festivos de Fortaleza, o Complexo Estação das Artes faz grande estreia para o Carnaval deste ano. Trata-se do bloco "Azul de Prata, Meu Bloco Litoral", cuja primeira apresentação acontece neste domingo (4), no próprio equipamento.

A proposta é promover encontros entre grupos que já realizam a festa em todo o Brasil, num misto de experiências foliãs. Não à toa, neste que será o domingo antes do carnaval, haverá reunião dos blocos Bunytos de Corpo (RJ) e As Gata Pira (CE). No sábado (03), o bloco Pra Quem Gosta é Bom e a DJ Julyanna se apresentam a partir de 15h.

Para a alegria ficar completa, a ideia é que as pessoas venham com roupas e acessórios azul e prata, em clima de celebração. Detalhe importante: o nome do bloco é inspirado em um trecho da canção Flor da Paisagem, dos compositores Fausto Nilo e Robertinho do Recife. Não à toa, o investimento nessas cores e adereços específicos para o cortejo.

Diversidade e irreverência

Conhecido como um bloco LGBTQIA + que levanta a bandeira da diversidade, o Bunytos de Corpo desembarca do Rio de Janeiro direto na Gare da Estação das Artes. O grupo aposta na estética dos anos 1980, com coreografias divertidas, roupas de ginástica e diversas brincadeiras.

Além disso, faz crítica irreverente do culto ao corpo, desconstruindo arquétipos estéticos padronizados. O trabalho abre espaço para que os integrantes encenem, de modo criativo, rituais e coreografias de ginástica. Em resumo, uma celebração aos diferentes gêneros, raças e idades.

O bloco As Gata Pira, por sua vez, é um antigo conhecido da folia cearense. O grupo nasceu em 2012, num contexto de reafirmação do Carnaval na cidade. A ideia do bloco é estreitar novamente a relação do fortalezense com o Centro e, no reencontro na Estação das Artes, as cantoras Natasha Faria, Paula Tesser e Soledad Brandão comandam a festa com arranjos e performances inusitadas.

Para abrir a programação do "Azul de Prata, Meu Bloco Litoral", a atividade Estação Arte na Pele – Pintura Facial para Crianças começa às 9h, conduzida pelos oficineiros Valdênia Araújo e Iuri Tavares.

Em seguida, será a vez do Coletivo FusCirco com o espetáculo “A Risita” (Parceria Sesc), repleto de palhaçaria popular, música, malabarismo e equilibrismo. Já a Feira Agroecológica do Mercado AlimentaCE recebe a cooperativa Caroá.



Serviço

Estreia do bloco "Azul de Prata, Meu Bloco Litoral"

Neste domingo (4), com programação a partir das 9h, no Complexo Estação das Artes (Rua Dr. João Moreira, 540 – Centro). Acesso gratuito. Entrada sujeita à capacidade do espaço.

Programação: Estação Arte na Pele – Pintura Facial para Crianças; Espetáculo “A Risita”, com Fuscirco (Parceria Sesc); Bloco Azul de Prata, com Bunytos de Corpo e As Gata Pira