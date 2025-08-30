Corpo do escritor Luis Fernando Verissimo é sepultado em Porto Alegre

Com uma despedida restrita aos familiares, o corpo do escritor Luis Fernando Verissimo foi enterrado na noite deste sábado (30) no Cemitério São Miguel e Almas, o mesmo em que está o corpo do pai dele, o também escritor Érico Verissimo, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

O velório foi aberto ao público, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. As homenagens se estenderam até as 16h45.

O escritor morreu aos 88 anos em decorrência de complicações causadas por uma pneumonia. Verissimo estava internado desde 11 de maio. Ele convivia com sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e com a doença de Parkinson.

Ele deixou a esposa, Lúcia Helena Massa, três filhos e dois netos. Nascido na cidade de Porto Alegre em 26 de setembro de 1936, Verissimo estreou na literatura em 1973, com o livro "O Popular". Ao longo da vida, foram mais de 70 publicações, com mais de 5,6 milhões de cópias vendidas.

Suas obras mais conhecidas incluem "O analista de Bagé", de 1981 e "A velhinha de Taubaté", de 1983. Ele também é autor de "Comédias da vida privada", de 1994, que foi transformada em série pela Globo.