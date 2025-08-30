Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Corpo do escritor Luis Fernando Verissimo é sepultado em Porto Alegre

O velório foi aberto ao público, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. As homenagens se estenderam até as 16h45

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Verso
Imagem mostra o escritor Luis Fernando Verissimo
Legenda: O escritor morreu aos 88 anos em decorrência de complicações causadas por uma pneumonia
Foto: Lindomar Cruz/Agência Brasil

Com uma despedida restrita aos familiares, o corpo do escritor Luis Fernando Verissimo foi enterrado na noite deste sábado (30) no Cemitério São Miguel e Almas, o mesmo em que está o corpo do pai dele, o também escritor Érico Verissimo, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Veja também

teaser image
Verso

Escritor Luis Fernando Verissimo morre aos 88 anos

teaser image
Verso

Clubes de discos gratuitos em Fortaleza elevam experiência de ouvir música e conectam fãs

O velório foi aberto ao público, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. As homenagens se estenderam até as 16h45.

O escritor morreu aos 88 anos em decorrência de complicações causadas por uma pneumonia. Verissimo estava internado desde 11 de maio. Ele convivia com sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e com a doença de Parkinson.

Ele deixou a esposa, Lúcia Helena Massa, três filhos e dois netos. Nascido na cidade de Porto Alegre em 26 de setembro de 1936, Verissimo estreou na literatura em 1973, com o livro "O Popular". Ao longo da vida, foram mais de 70 publicações, com mais de 5,6 milhões de cópias vendidas.

Suas obras mais conhecidas incluem "O analista de Bagé", de 1981 e "A velhinha de Taubaté", de 1983. Ele também é autor de "Comédias da vida privada", de 1994, que foi transformada em série pela Globo.

Imagem mostra o escritor Luis Fernando Verissimo
Verso

Corpo do escritor Luis Fernando Verissimo é sepultado em Porto Alegre

O velório foi aberto ao público, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. As homenagens se estenderam até as 16h45

Redação
Há 1 hora
Foto do escritor Luis Fernando Verissimo, que faleceu neste sábado (30)
Verso

Morte de Luis Fernando Verissimo gera homenagens de escritores, artistas e autoridades

Escritor gaúcho faleceu aos 88 anos em Porto Alegre em decorrência de complicações de uma pneumonia

Redação
30 de Agosto de 2025
O fotógrafo Régis Amora e a cantora Lorena Nunes em encontro do projeto Imagens Sonoras
Verso

Clubes de discos gratuitos em Fortaleza elevam experiência de ouvir música e conectam fãs

Com foco na discussão de álbuns nacionais e internacionais, iniciativas são abertas ao público e têm criado comunidades de entusiastas da arte na Capital

Ana Beatriz Caldas
30 de Agosto de 2025
Foto do escritor Luis Fernando Verissimo
Verso

Relembre obras e frases de Luis Fernando Verissimo

Escritor, humorista, cartunista, tradutor, roteirista, dramaturgo e romancista brasileiro

foto do escritor luis fernando verissimo, que morreu neste sábado
Verso

Escritor Luis Fernando Verissimo morre aos 88 anos

Gaúcho estava internado em Porto Alegre desde o último dia 11 e deixa vasta contribuição para a cultura brasileira

Redação
30 de Agosto de 2025
Festival divulgou selecionados para as principais mostras competitivas e não competitivas da edição de 2025
Verso

Cine Ceará exibe filmes inéditos, cearenses premiados e pré-indicado ao Oscar; veja lista completa

35ª edição do principal festival de cinema do Ceará ocorre de 20 a 26 de setembro em Fortaleza

João Gabriel Tréz
29 de Agosto de 2025
Pub Delas é comandado pelas empresárias Camila Martins e Thelma Garcia
Verso

Bar se destaca na noite de Fortaleza por protagonismo de mulheres lésbicas no sertanejo e no pagode

Investindo em programação musical que foge dos ritmos que costumam fazer sucesso em bares LGBTQIAP+, Pub Delas conquistou público feminino e aos poucos se consolida como novo palco para cantoras da Cidade

Ana Beatriz Caldas
29 de Agosto de 2025
Capa do livro Fup, uma fábula de Jim Dodge
Verso

'Fup': Entenda como a história de uma pata conquistou tantos fãs e é considerada transcendental

Livro do escritor estadunidense Jim Dodge foi publicado pela primeira vez em 1983

Beatriz Rabelo
28 de Agosto de 2025
No hall de entrada, a marcenaria funciona como uma sapateira. Quando a porta desliza para um lado, abre-se o cantinho para os calçados
Ana Karenyna

Como decorar hall de entrada?

Com pouco espaço e ideias práticas e acessíveis, você vai deixar esse cantinho funcional na sua rotina e imprimir personalidade

Ana Karenyna
28 de Agosto de 2025
Alguns dos exemplares publicados pelo edital do Territórios de Criação, que deu origem ao Ceará Sem Fronteiras
Verso

Programa ‘Ceará Sem Fronteiras’ irá ofertar bolsas de intercâmbio e publicação de livros

Evento de lançamento terá palestra da escritora Marcia Tiburi, nesta quinta-feira (28), no Anfiteatro do Dragão do Mar

Ana Beatriz Caldas
28 de Agosto de 2025
Na imagem, crianças brincam em aparelhos da Cidade da Criança, recém-inaugurada pela Prefeitura de Fortaleza no Centro da cidade
Verso

Cidade da Criança vira um dos melhores destinos de lazer para famílias em Fortaleza

Voltado para a primeira infância com programações diversas, equipamento foi requalificado e retorna à dinâmica da cidade em movimento de valorização do Centro

Diego Barbosa
27 de Agosto de 2025
Mestre Damasceno recebe a Ordem do Mérito Cultural, no Palácio Gustavo Capanema
Verso

Morre Mestre Damasceno, ícone da cultura marajoara, aos 71 anos

Artista estava internado desde junho para tratar quadro de pneumonia e insuficiência renal

Redação
26 de Agosto de 2025
Na imagem, o casal de idosos Zoraide Diniz e Márlio Pelosi durante cerimônia de casamento em Fortaleza
Diego Barbosa

Casal de idosos se conhece no pilates, namora, casa e celebra o amor: ‘A vida começa aos 80’

Zoraide Diniz e Márlio Pelosi compartilham a mesma altura, tipo sanguíneo e até número de sapato; nos acasos da vida, perceberam que precisavam se conhecer para que a felicidade virasse rotina

Diego Barbosa
26 de Agosto de 2025
O cartunista Jaguar estava internado no hospital Copa D'Or
Verso

Corpo de cartunista Jaguar será velado no Rio nesta segunda-feira (25)

Ele faleceu após um quadro de infecção respiratória, que evoluiu para complicações renais

Redação
25 de Agosto de 2025
Seuab e a gatinha Lucy ilustram vídeo de lo-fi nordestino
Verso

‘Lo-fi nordestino’: artista do interior do Ceará se destaca ao unir sons relaxantes, xote e forró

Músicas de Seuab têm inspiração em ritmos e paisagens do Nordeste e já foram elogiadas por artistas como Lucas Silveira, WIU e Xamã

Ana Beatriz Caldas
25 de Agosto de 2025
Gero Camilo celebra seu primeiro Kikito no ano em que completa em 25 anos de carreira
Verso

Cearense Gero Camilo é premiado como melhor ator no Festival de Gramado pelo filme ‘Papagaios’

Pelo segundo ano consecutivo, o festival reconhece a atuação de um cearense no cinema

Diego Benevides*
25 de Agosto de 2025
Carioca nascido em 29 de fevereiro de 1932, Jaguar começou a carreira desenhando para revista 'Manchete'
Verso

Morre Jaguar, cartunista que marcou a resistência à ditadura com o jornal 'O Pasquim', aos 93 anos

Jaguar foi um dos fundadores do jornal carioca que revolucionou a imprensa brasileira

Redação
24 de Agosto de 2025
Na imagem, homem presenteia mulher com café na cama, em alusão ao
Maria Camila Moura

'Tratamento de Princesa': forma de cuidado ou prisão invisível?

Trend #PrincessTreatment disseminada nas redes socias soa quase banal, mas pode ser campo de disputa simbólica

Maria Camila Moura
24 de Agosto de 2025
Na imagem, arara de roupas com peças da nova coleção primavera-verão da Renner
Elaine Quinderé

Tendências de moda para primavera-verão prometem muita brasilidade

No último domingo (17), a Renner lançou a nova coleção de primavera-verão com tudo que representa o Brasil: frescor, ginga e Taís Araújo

Redação
24 de Agosto de 2025
Luis Fernando Verissimo em foto posada. Ele veste uma camisa social branca
Verso

Luis Fernando Verissimo: Novo boletim médico indica que estado de saúde do escritor ainda é grave

Ele está internado desde o última dia 11 de agosto em um hospital de Porto Alegre

Redação
23 de Agosto de 2025