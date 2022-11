Conheça Juliano Maderada, dono do jingle pró-Lula que alcançou 1º lugar no Spotify Brasil

As músicas e os jingles de cunho político sempre fizeram parte do repertório do músico Juliano Maderada, mas foi nas eleições de 2022 que ele viu o nome estampar as paradas musicais. Parceria com o cantor e compositor Tiago Doidão, o hit ‘Tá na hora do Jair já ir embora’ alcançou o primeiro lugar nas mais ouvidas do Spotify no Brasil após a vitória do candidato Luiz Inácio Lula da Silva.

Natural de Goiás e radicado na Bahia, Juliano trabalha com música desde os 20 anos com a banda Maderada do Arrocha. Hoje, aos 48 anos, conquistou a projeção nacional que tanto sonhou e afirma que “a ficha ainda está caindo. Ainda tô processando, fiquei muito feliz pelo convite pra participar da festa na Avenida Paulista”.

Esse foi, inclusive, o quarto encontro de Juliano com o presidente eleito, que é tema de várias composições do músico. O baiano conta que no domingo (30) recebeu uma ligação de Lula. "Eu tava muito ansioso com o resultado e meio-dia ele me ligou pra dizer que eu ficasse tranquilo porque tava muito confiante".

Depois de subir no trio em São Paulo para a comemoração do resultado das eleições, o músico conta que a agenda tem ‘pipocado’ de convite. “Tem surgido muito trabalho, muito convite. Vou procurar descansar um pouquinho depois e vamos pensar no que a gente pode fazer".

Quem o vê assim todo orgulhoso do sucesso, não imagina que um dia Juliano teve vergonha de cantar as próprias composições. “Pagava sempre alguém pra cantar as músicas, até que fiquei sem dinheiro e precisei botar a minha voz”.

Legenda: O músico baiano coleciona diversas composições de cunho político Foto: Reprodução

Ascensão nordestina

Para ele, além da alegria de ver o trabalho de duas décadas ser reconhecido por todo o Brasil, é a consagração de uma escolha feita há 20 anos, quando largou a profissão de professor de matemática para ser músico. “Não tinha como conciliar as duas coisas, então escolhi a música”. Além da banda, principal fonte de renda, Juliano tem uma empresa pequena de eventos.

E o grupo carrega consigo toda a nordestinidade por meio dos ritmos que escolheu para compor o repertório: arrocha, lambada, pisadinha. De acordo com Juliano, o arrocha foi escolhido por causa da prevalência do gênero na época do surgimento da banda, mas que tocam todo tipo de música.

Juliano destaca ainda o orgulho que sente de ser um nordestino conquistando essa ascensão e da felicidade que sentiu com a oportunidade de cantar para um grande público no domingo que lotou a Avenida Paulista.

Juliano Maderada músico "Foi uma resposta cultural pra dizer que o Nordeste tem muita coisa boa, que quem critica tá muito errado. A nossa música foi pro topo das paradas e tá disputando mundialmente as posições e estar na paulista foi uma realização muito grande como artista, aquele momento pra mim representa a esperança de um sonho”.

Criação da música

A composição surgiu quase que por acaso, quando em uma conversa com o parceiro compositor ouviram a expressão que inntitula o hit na televisão e Tiago logo disse: “isso dá uma música”.

“Ele começou a escrever a letra e soltamos a música em uma versão mais politizada. O pessoal começou a ouvir, tentei distribuir a música nas plataformas, mas não aceitaram. Então, troquei uma parte da letra pra falar de um relacionamento, mas o refrão já tava na cabeça do povo”, conta Juliano.

O hit pegou durante a campanha deste ano e já soma quase três milhões de reproduções no Spotify e 2,5 milhões no YouTube. Juliano explica que a música surgiu como uma aposta de um novo formato para os jingles de campanha política pensando nas dancinhas virais do TikTok.

“Ganhamos o TikTok, a gente começou a tocar muito na rede e fomos furando a bolha da campanha. Começou a ter interesse de pessoas que não participam do processo eleitoral”, diz.

Apesar de já trabalhar com jingles políticos há bastante tempo, especialmente em campanhas municipais, foi só durante a pandemia de Covid-19 que o trabalho ganhou mais força já que a banda precisou interromper as atividades e o canal no YouTube da Maderada começou a ter publicações diárias.

Legenda: Após o sucesso da música, Juliano e banda têm recebido diversos convites para shows Foto: Reprodução

Impulsionamento nas visualizações

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que tornou Lula elegível em 2022 também foi outro fator que impulsionou as composições, de acordo com Juliano.

“Fiz a primeira música ‘Volta meu guerreiro', deu 7,5 mil visualizações em 24 horas e eu chegava numa média de 100 nesse período. Eu percebi que aquele tipo de conteúdo era favorável pro canal, então comecei a fazer música todo dia”, detalha.

