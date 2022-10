Ventilador, sovaco e patins: crianças escolhem temas inusitados de festa de aniversário

O acesso à internet e novas fascinações têm feito com que crianças escolham temas de aniversário cada vez mais inusitados. O mais recente deles que viralizou em setembro deste ano foi do menino Bernardo de 3 anos, de Ribeirão Preto (SP), que escolheu a decoração de ventiladores para sua festinha.

Em entrevista à Crescer, a mãe de Bernardo, Letícia Zaiden, disse que não encontrou referências ou inspirações na internet e a encarregada pela decoração foi a avó paterna, que precisou rodar a cidade para encontrar objetos que pudessem compor a mesa do bolo.

Legenda: Avó paterna do menino ficou responsável pela decoração do aniversário Foto: Reprodução/Instagram

Quem também por essa ‘dificuldade’ para encontrar artigos decorativos é a psicóloga Roberta Costa, mãe de duas crianças. A mais velha, Letícia, de 10 anos, sempre gosta de inovar. “No aniversário de 3 anos, Letícia pediu dinossauro rosa e foi um desafio, porque não existia nada nessas especificações. Então eu tive meio que ‘criar’ com um designer gráfico os dinossauros na cor”.

Outro tema escolhido pela menina, no ano passado, foi patins. Para isso, Roberta conta que incrementa a decoração com caixinhas personalizadas, manda imprimir um painel e, como também é confeiteira, faz os doces personalizados. O arremate da decoração foi o par de patins que Letícia ganhou de aniversário.

Legenda: Para comemorar os 9 anos, Letícia escolheu o tema de patins Foto: Arquivo pessoal

Roberta Costa psicóloga “Como eu adoro festa e temas diferentes, acabo entrando de cabeça e o improviso é algo que não pode faltar. João, o filho mais novo, adora carro e escolheu o modelo Kwid como tema para o seu aniversário de 5 aninhos que será em dezembro. Tudo começou porque meu pai comprou esse carro e ele chama até hoje de 'carro do vovô'”.

Universo lúdico

A decoradora Camila Lopes conta que esse universo de aniversário é muito lúdico, especialmente para crianças. “É uma realidade, muito vezes, diferenciada dos pais, confesso que quando recebo carta branca da família como um todo o resultado final sempre são as minhas melhores produções”, explica.

Apesar de alguns temas serem mais difíceis, Camila afirma que “o ‘não’ não existe” e faz tudo o que é possível para conseguir realizar os desejos do aniversariante. "Toda vez que finalizamos uma produção aquela sensação gostosa toma conta do nosso coração, afinal sonho é imensurável, impalpável”.

Hoje, a personalização auxilia bastante o processo de conseguir montar a decoração mais fiel possível ao tema escolhido.

Veja outros temas inusitados de aniversário infantil

Sovaco

Legenda: Fotos da menina compôs a decoração do aniversário com tema 'sovaco' Foto: Reprodução

Desde os 2 anos de idade, Elloá Vitória pedia para a mãe o tema 'sovaco' para a festa de aniversário. Aos 4 anos, a pequena teve o desejo realizado.

Pés

Legenda: Sofia e Antônia tiveram como tema do aniversário de 11 anos: 'pés' Foto: Reprodução/Instagram

As gêmeas Sofia e Antônia, filhas da atriz Giovanna Antonelli, também escolheram uma parte do corpo como tema de festa. O aniversário de 11 anos das meninas teve decoração inspirada nos pés.

Peitos de mamar

Legenda: Menina escolhe como tema para aniversário 'peitos' Foto: Reprodução/Twitter

Laura escolheu para seu aniversário de 3 anos o tema "peitos de mamar". A decoração de 'mamá' foi aplicada no bolo e nos cupcakes.

Agostinho Carrara

Legenda: Danilo em seu aniversário de 6 anos vestido como o personagem Agostinho Carrara Foto: Reprodução/Facebook

Conhecido como Carrarinha, Danilo comemorou o aniversário de 6 anos vestido como o personagem Agostinho Carrara (Pedro Cardoso), de A Grande Família, e com direito a bolo com foto do ídolo.

Mortadela

Legenda: Isaac escolheu para seu aniversário de 6 anos um bolo de mortadela Foto: Reprodução

O pequeno Isaac, que não é muito fã de doces, pediu para a família um bolo de mortadela para comemorar o aniversário de 6 anos.

