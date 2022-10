Escritores cearenses Lira Neto, Nina Rizzi e Stênio Gardel são finalistas do Prêmio Jabuti 2022

Literatura cearense em festa. Os escritores Lira Neto, Nina Rizzi e Stênio Gardel são finalistas do Prêmio Jabuti 2022 – maior honraria dedicada à literatura e ao segmento editorial brasileiro. O anúncio foi feito nesta terça-feira (25) pela Câmara Brasileira do Livro. A lista completa dos finalistas você confere aqui.

Veterano na premiação – já tendo vencido quatro edições do Jabuti – Lira Neto, colunista do Diário do Nordeste, concorre desta vez com "Arrancados da terra" (Companhia das Letras), na categoria Ciências Humanas. A obra acompanha a grande travessia dos pioneiros que formaram a primeira comunidade judaica das Américas, no Recife, e ajudaram a construir Nova York.

O autor conseguiu traçar uma história, remontando ao passado, nos séculos XVI e XVII, que une elementos recorrentes na própria obra: a cultura e o poder – e é neste, afinal, que irrompe a violência por trás da história de desterros do povo judeu.

Nina Rizzi, por sua vez, é indicada ao prêmio na categoria Tradução, a partir do trabalho realizado em "A garota que não se calou" (Verus Editora). Originalmente escrito pela nigeriana Abi Daré, o título conta a história de uma menina que deseja estudar para poder encontrar a própria voz e falar por si mesma.

Historiadora, editora, poeta, professora e tradutora, Nina nasceu em Campinas e atualmente reside em Fortaleza. Entre os trabalhos autorais assinados por ela, estão "sereia no copo d'água" (Edições Jabuticaba) e "A melhor mãe do mundo" (Companhia das Letras).

Uma carta e uma história de amor

Stênio Gardel e seu "A palavra que resta" disputam na categoria Romance Literário. O livro é a estreia dele no gênero romance, e foi publicado no ano passado pela Companhia das Letras. Conta a história de Raimundo que, aos 71 anos, decide aprender a ler e a escrever, uma vez tendo nascido e criado na roça e sem acesso à escola.

Desse tempo, o homem guarda apenas a carta que recebeu de Cícero, há mais de cinquenta anos, quando o amor escondido entre os dois foi descoberto. Cícero partiu sem deixar pistas, a não ser aquela carta que Raimundo não sabe ler – ao menos até agora.

"A palavra que resta" foi desenvolvido durante os Ateliês de Narrativa ministrados pela escritora Socorro Acioli, grande entusiasta do literato. Ela e Lira Neto o apontam como uma das vozes mais originais da contemporaneidade, nova promessa da literatura brasileira.

Na próxima etapa do Prêmio Jabuti, dia 8 de novembro, serão conhecidos os cinco finalistas e, no dia 24 de novembro, serão anunciados os vencedores desta edição.

