Como inovar no amigo secreto? Conheça sete dinâmicas para revelar o sorteado

Com as confraternizações e as festas de fim de ano, as dinâmicas de troca de presente são atrações desses momentos. Seja com o famoso amigo secreto ou as formas mais diferentes, como o amigo da onça ou amigo doce. A brincadeira é um momento lúdico para estreitar laços e fortalecer as amizades.

No dia da brincadeira, geralmente, a forma para desvendar os amigos secretos é anunciando características das pessoas para que o restante do grupo adivinhe quem é.

Porém, para quem quiser tornar a dinâmica diferente ou mais divertida, é possível fazer esse momento de adivinhação de formas não convencionais. Conforme o arte-educador, Marcelino Câmara, soltar a criatividade permite que esses momentos se tornem ainda mais especiais. Para isso podem ser utilizados desenhos, mímicas, artesanato, etc.

Marcelino Câmara arte-educador “Nessa nossa dinâmica frenética do cotidiano, a gente carece de muitos momentos de parar pra refletir, pra brincar. Esse é um momento de integrar e eu acho que a brincadeira, a ludicidade e a arte agregam. Ali, eu tô com uma alma de criança, de se divertir e de curtir juntos aquele momento”.

Confira as dicas:

1. Mímica

Legenda: Faça imitações do seu amigo secreto com ações e trejeitos Foto: Shutterstock

Uma sugestão é fazer a mímica do amigo secreto, imitando trejeitos e ações características da pessoa sorteada.

“Uma dica também é vestir uma peça de roupa ou adereços que remetam à pessoa, um colar, por exemplo. Se for uma pessoa que gosta muito de academia, vá com roupas fitness”, indica Marcelino.

2. Desenhos

Legenda: Com desenhos, é possível evidenciar características das pessoas Foto: Reprodução

Solte a criatividade e arrisque traços para fazer um desenho da pessoa sorteado, mesmo que não tenha muito talento. Coloque referências que remeta ao seu amigo secreto, peças de roupa, óculos, adereços ou ainda frases.

“Dá pra fazer também caricaturas ou ir desenhando a pessoa aos poucos pra que o restante do grupo dê palpites. Deixe as características principais, como a barba, óculos, por último”.

3. Música ou filme preferido

Outra dica é citar a música ou filme preferido do amigo secreto para que os outros possam adivinhar. Essa é uma boa sugestão para grupos de amigos próximos e familiares. Complemente com atores preferidos, cantores preferidos ou outras informações de preferência.

4. Comida preferida

No mesmo rol das preferências, é possível também tentar desvendar quem é o amigo secreto pela comida preferida. Caso queira, leve o prato para complementar o presente.

5. Faça uma paródia

Legenda: A brincadeira pode ficar mais divertida com uma paródia Foto: Shutterstock

Marcelino sugere ainda criar uma paródia de música com um gênero ou artista que a pessoa goste muito.

A ideia aqui é fazer uma brincadeira compondo as letras a partir das características do amigo sorteado. Deixa a imaginação fluir!

6. Escreva uma poesia

Caso não queira a opção da música, peça para cada um do grupo escrever uma poesia ou cordel sobre a pessoa. Além de ser uma forma mais divertida, é uma forma de homenagear carinhosamente ou com humor o amigo secreto.

7. Objeto artesanal

Mais uma opção, conforme o arte-edudcador, é produzir um objeto de forma artesanal de algo que a pessoa goste bastante. "Por exemplo, uma pessoa que escute muito rádio. Dá pra fazer com uma caixa um rádio e se torna um complemento do presente".

