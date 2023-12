Cine Ceará 2023: veja a programação desta sexta-feira (1º)

A 33ª edição do Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema chega ao fim nesta sexta-feira (1º). O principal evento de audiovisual do Estado promove hoje o encerramento da programação, com todas as atividades gratuitas.

O destaque do último dia de festival vai para a programação no Cineteatro São Luiz. O equipamento acolhe homenagem à cineasta e produtora Verônica Guedes, cerimônia de anúncio dos filmes vencedores e, no fim, a exibição especial do premiado longa cearense "Estranho Caminho", de Guto Parente.

Hotel Sonata de Iracema

DEBATE COM OS REALIZADORES - MOSTRA COMPETITIVA BRASILEIRA DE CURTA-METRAGEM

9h

Diafragma. Robson Cavalcante. Animação. 10’. Alagoas. 2023

Pulmão de pedra. Torquato Joel. Documentário. 14’. Paraíba. 2023

Os finais de Domingos. Olavo Junior. Ficção. 8’. Ceará. 2023

Lapso. Caroline Cavalcanti. Ficção. 24’. Minas Gerais. 2023

Mediação: Bruno Carmelo

DEBATE COM OS REALIZADORES - MOSTRA COMPETITIVA IBERO-AMERICANA DE LONGA-METRAGEM

10h

Sou amor. André Amparo e Cris Azzi. Ficção. 110’. Brasil. 2023

Mediação: Bruno Carmelo

Cinema do Dragão

EXIBIÇÃO ESPECIAL

Sala 01, às 14h, classificação indicativa: livre

Iracemas. Tuca Siqueira. Documentário. 72’. 2023

MOSTRA VITRINE LGBTQIA+

Sala 01, às 16h, classificação indicativa: 18 anos

Paraíso Perdido. Monique Gardenberg. Ficção. 110’. Brasil. 2018

Praça do Ferreira

CULTURA NA PRAÇA

Às 19h, classificação indicativa: livre

Espetáculo de palhaçaria "Junto e Misturado", com o grupo Desequilibradoz

CINEMA NA PRAÇA

Às 20h, classificação indicativa: livre

A Felicidade Não Se Compra. Frank Capra. Ficção. 129’. EUA. 1946

Cineteatro São Luiz

HOMENAGEM

Às 19h30

Verônica Guedes

CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO

Às 19h30

Anúncio dos longas e curtas vencedores do 33º Cine Ceará

EXIBIÇÃO ESPECIAL

Às 19h30, classificação indicativa: 14 anos

Estranho Caminho. Guto Parente. Ficção. 83’. Brasil. 2023