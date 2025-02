Cinco filmes cearenses estão entre os melhores de 2024 escolhidos por associação brasileira de crítica

Quatro longas cearenses estão no top 10 de melhores filmes brasileiros de 2024 escolhidos pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Além das produções, um curta do Estado também foi mencionado na lista de melhores curtas ou médias do País.

O Prêmio Abraccine 2024 foi eleito por associadas e associados da entidade. Mais de 180 profissionais da crítica de todas as regiões do País, incluindo o jornalista e colunista do Diário do Nordeste João Gabriel Tréz, participaram na votação.

Veja também Ceará Cineasta amador cria ‘Hollywood cearense’ em povoado e transforma quase todos os habitantes em atores Verso Com ingressos a R$ 10, Semana do Cinema começa nesta quinta (6); saiba filmes em cartaz em Fortaleza

Na lista de longas, os cearenses “Estranho Caminho”, de Guto Parente; “A Filha do Palhaço”, de Pedro Diógenes; “Greice”, de Leonardo Mouramateus; e “Motel Destino”, de Karim Aïnouz, figuram entre os mais votados.

O grande vencedor do formato foi o indicado ao Oscar “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles. O Melhor Longa Estrangeiro foi “Anatomia de Uma Queda”, de Justine Triet, da França.

Entre os melhores curtas ou médias brasileiros, o filme cearense “Fenda”, de Lis Paim, figura no top 10. Duas produções foram consagradas na categoria: “Eu Fui Assistente do Eduardo Coutinho”, de Allan Ribeiro, e “Quando Aqui”, de André Novais Oliveira.

Confira os vencedores:

Top 10 Longa-metragem brasileiro (em ordem alfabética):

“Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles

“Cidade; Campo”, de Juliana Rojas

“O Dia que te Conheci”, de André Novais Oliveira

“Estranho Caminho”, de Guto Parente

“A Filha do Palhaço”, de Pedro Diógenes

“Greice”, de Leonardo Mouramateus

“Malu”, de Pedro Freire

“Motel Destino”, de Karim Aïnouz

“Saudade Fez Morada Aqui Dentro”, de Haroldo Borges

“Sem Coração”, de Nara Normande e Tião

Top 10 Curta ou média-metragem brasileiro (em ordem alfabética):

“Cavaram uma Cova no meu Coração”, de Ulisses Arthur

“Dona Beatriz Ňzîmba Vita”, de Catapreta

“Eu Fui Assistente do Eduardo Coutinho”, de Allan Ribeiro

“Fenda”, de Lis Paim

“Kabuki”, de Tiago Minamisawa

“A Menina e o Pote”, de Valentina Homem

“Quando Aqui”, de André Novais Oliveira

“Samuel Foi Trabalhar”, de Janderson Felipe e Lucas Litrento

“A Sua Imagem na Minha Caixa de Correio”, de Silvino Mendonça

“Vollúpya”, de Éri Sarmet e Jocimar Dias Jr.

Top 10 Longa-metragem estrangeiro (em ordem alfabética):