Carnaval Tianguá 2025: confira programação dos cinco dias de festa (28/02 a 04/03)

O município de Tianguá não ficou de fora da programação agitada de carnaval do Ceará. A partir desta sexta-feira (28), a região serrana conta com uma programação com diversas atrações. A estrutura do evento irá contar com um espaço exclusivo para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida.

Confira a programação:

Sexta-feira (28)

21h - Praça dos Eucaliptos

Fanfarra

Dragões de Piripiri

Patrulha

Sábado (1)

22h - Polo de lazer

Maneva

Banda Freveu

Samyra Show

Domingo (2)

16h - Praça dos Eucaliptos (Programação infantil)

Trupe Zuppy

Palhaço Xupetinha

Personagens infantis

22h - Polo de lazer

Rey Vaqueiro

Rodrigo Iozzi

Taty Girl

Segunda-feira (3)

22h - Polo de Lazer

Netinho Freire

Kaká e Pedrinho

Natanzinho Lima

Terça-feira (4)

22h - Polo de Lazer