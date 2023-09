Cantora Leci Brandão passa mal ao desembarcar de voo e é internada às pressas no RJ

Uma das maiores cantoras e compositoras de samba, Leci Brandão, 79, foi internada às pressas no Rio de Janeiro nesse sábado (23). Ela se sentiu mal após um voo e precisou ser atendida no Copa D'Or, em Copacabana.

Assuntos relacionados

Conforme o empresário da artista, "após o voo da ponte aérea São Paulo/Rio de Janeiro, Leci desembarcou e teve dificuldade em movimentar a mão, percebendo algo no pulso. Ela foi levada do pronto-socorro do aeroporto para o Copa D'Or, onde fez exames e está bem".

Segundo a equipe de Leci, após os médicos não encontrarem probblemas neurológicos, a artista teve alta hospitalar ainda nesse sábado.