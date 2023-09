Morre autora Maria Carmem Barbosa, aos 76 anos

Maria Carmem Barbosa, autora de novelas e séries humorísticas como "Toma lá, dá cá" e "Salsa e merengue", na TV Globo, morreu na manhã desta sexta-feira (22), aos 76 anos. Ela estava internada há dois meses na Casa de Saúde Pinheiro Machado, em Laranjeiras, no Rio de Janeiro.

Thiago Barbosa, sobrinho da dramaturga, disse ao g1 que a tia sofreu uma parada cardiorrespiratória após queda brusca de pressão. Ela era diagnosticada com Alzheimer e tratava complicações da doença.

No Instagram, o ator, roteirista, diretor e dramaturgo Miguel Falabella, com quem Maria Carmem fez diversas parcerias na Globo, lamentou a partida da amiga. "Escrevemos juntos novelas, peças e roteiros, viajamos juntos, sonhamos e idealizamos projetos, foi uma amizade daquelas que ficam gravadas nas estrelas", ressaltou. "Eu poderia passar alguns dias contando histórias sobre nós dois e, na verdade, deixei de contá-las porque Maria Carmem já tinha nos deixado há alguns anos, quando resolveu que dava o viver já por vivido e saiu do ar, com muita rapidez, desligando-se do mundo. Agora, veio a morte física. E o dia fervilha de lembranças", lamentou o amigo.

Outros artistas colegas da novelista prestaram homenagens nas redes sociais. "Meu Deus, como ela me fez feliz. Nossa arte perde uma mente brilhante, engraçada. Necessária", comentou a atriz e comediante Fabiana Karla. "Quanta vida nessas lembranças e sorrisos. Meus sentimentos carregados da certeza de que longe é um lugar que não existe onde tudo o que de fato existe é amor", continuou a atriz Danielle Winits.

Carreira

Maria Carmem é filha do humorista, jornalista e compositor Haroldo Barbosa. Nascida no Rio de Janeiro, ela começou a escrever por influência do pai. "Esse hábito me deu prática de leitura de texto. Eu decupava novelas como um exercício. Eu sabia que ia fazer isso profissionalmente um dia, não tinha dúvidas", disse ela em uma entrevista ao programa "Memória Globo". A entrada na emissora, inclusive, foi na década de 1970, para trabalhar com Chico Anysio.