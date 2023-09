Ringo Starr tropeça e cai em show no Novo México

Ringo Starr sofreu uma queda em um show no estado americano do Novo México, na noite de quarta-feira (20). O ex-Beatle de 83 anos se apresentou com a His All-Starr Band no Rio Rancho Events Center, onde tropeçou no palco, indo direto para o chão.

No vídeo, obtido pelo site TMZ, percebe-se que, logo em seguida, o ex-Beatle se levantou de um salto, correu até o microfone e começou a cantar o refrão com seu grupo, brincando com a situação. "Eu caí só para dizer isso para vocês: dê uma chance à paz", disse ele, se referindo ao título da música em inglês, sendo aplaudido pelos fãs.

Antes do incidente, Ringo tocou algumas músicas antigas famosas de seus tempos de Beatles, incluindo “A Little Help From My Friends”. E os fãs adoraram, provando que o artista não perdeu o jeito, nem o passo.

Na semana passada, o músico comemorou o início de sua turnê de outono de 2023, escrevendo “na estrada novamente, paz e amor, Ringo”. Em 2022, ele teve que cancelar o fim de uma turnê após contrair Covid-19.