Menina Chloe refaz meme que viralizou há uma década

Lembram da menina Chloe, que viralizou nas redes sociais em 2013? A norte-americana se tornou famosa após a mãe publicar um vídeo com a reação das filhas ao descobrirem que estavam indo para a Disney. Enquanto a mais velha, Lily, caiu no choro, Chloe, que tinha apenas dois anos na época, lançou um olhar desconfiado, sem entender exatamente o que acontecia naquele momento. A expressão dela, mexendo os olhos sem mover o rosto, ganhou o mundo e recebeu até um nome próprio: "Side-eying Chloe".

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Agora, dez anos depois, ela refez o meme. A montagem com o antes e depois foi compartilhada em seu perfil no Instagram (@chloeclem), administrado pela mãe, Katie. "Eu uso essa cara todo dia em situações quando não gosto de algo que alguém está falando", disse um seguidor. "Ela está linda! O melhor meme no Brasil"; "Algumas coisas não mudam: sempre fofa"; "Quanto mais velha, mais linda. Meme eterno" e "O tempo voa, a Chloe cresceu", foram alguns comentários de fãs da americana.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Legenda: O meme é até hoje um dos mais populares no Brasil Foto: Reprodução/Redes Sociais

No dia 12 de setembro, data exata em que o viral completou dez anos, a mãe de Chloe e Lily compartilhou o vídeo novamente. "Já se passaram 10 anos desde que nossas vidas mudaram PARA SEMPRE! O meme de Chloe é verdadeiramente icônico e viverá para sempre como um dos olhares de lado mais identificáveis da história! Obrigado aos fãs pelo amor e apoio contínuos", disse.

A menina hoje tem 12 anos e mora em Nashville, no Tennessee, com a família.