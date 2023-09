Perfil atribuído a Chico Moedas publica nota após traição a Luísa Sonza: 'peço respeito'

Um perfil atribuído ao influenciador Chico Moedas se pronunciou publicamente nesta sexta-feira (22) sobre o fim do namoro com Luísa Sonza e a traição exposta por ela. O texto pediu respeito à privacidade e publicou "nota de esclarecimento" no novo perfil, pois original de Chico "foi invadido".

"Sobre as acusações de infidelidade, peço respeito e não é um assunto que eu gostaria de falar sobre nesse momento. Tudo que tinha para falar já foi dito a Luísa", diz o texto.

A nota afirma ainda que o influencer não deixou de seguir "a cantora Luísa Sonza" e pontuando que não tem mais acesso ao seu "antigo Instagram". A postagem foi feita do perfil @euchicoveiga nesta manhã. A conta tem quase 5 mil seguidores.

O perfil "original" de Chico, o @ochicoins, foi derrubado logo após Sonza anunciar o término do namoro do casal no "Mais Você". Desde então, ele não havia se pronunciado.

Amigo diz que perfil não é de Chico

Após a repercussão da suposta nota, o streamer Pedro Augusto, o Pig, amigo de Chico, republicou uma postagem para afirmar que o perfil não é do influenciador: "gente é mentira, esse perfil NÃO é do Chico".

Conforme o streamer Casimiro, amigo do influenciador, o perfil foi derrubado por muitas denúncias. Em uma live ainda na quarta-feira, ele criticou a atitude do amigo. "Ele fez m*. Fato. Não tem o que fazer".

"Ele está triste, está chateado, porque ele sabe que foi babaca", relatou o comentarista. "Acho que ele sabe que fez m*. Não adianta a gente ficar passando a mão na cabeça dele", finalizou Casimiro, que disse ter recebido ataques depois da repercussão.

Assuntos relacionados

Traição de Luísa Sonza

Luísa se emocionou e emocionou Ana Maria Braga, na quarta-feira (20), ao ler um longo texto comentando sobre a traição de Chico Veiga. "É uma dor impossível de explicar. É uma quebra na confiança no próximo, é um medo de acreditar nas pessoas, é um sonho destruído, é toda a sua entrega, todo o seu zelo, cuidado, amor jogado fora", disse em um trecho.

A cantora também rebateu as críticas sobre ter dedicado uma música a ele com poucos meses de relacionamento. "Intensa demais? Intenso demais é alguém que larga tudo o que prometeu, se propôs, construiu a dois por um momento no banheiro sujo de um bar", declarou.