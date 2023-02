Bloco 'Pra Quem Gosta é Bom' chega ao quarto ano nas ruas declarando amor ao Carnaval

“Só há um caminho para a vida bonita: o amor”. O manifesto deste ano do bloco Pra Quem Gosta é Bom deixa claro o sentimento que envolve o Carnaval. Criado em junho de 2017 por um grupo de foliões apaixonados, o cordão chega ao quarto ano nas ruas de Fortaleza – dois interrompidos por conta da pandemia – atraindo os brincantes ao som de um repertório rico de MPB.

Durante os meses de janeiro e começo de fevereiro, a agenda do bloco ocupou, em alguns domingos, a Praça Waldemar Falcão, também conhecida como Praça dos Correios, no Centro. A última apresentação acontece nesta quinta-feira (16), no pré-Carnaval do Centro Cultural Dragão do Mar. A entrada é gratuita e tem ainda apresentação do Grupo Afrocultural Mojubaxé.

Consolidando-se como um dos blocos expoentes da caapital cearense, o grupo se uniu com o intuito de “sair às ruas em defesa do autêntico carnaval, em sinergia com o povo e com sua alegria, promovendo e estimulando a diversidade, a brincadeira saudável e amorosa”, explica Marcos Romano, integrante e organizador.

A ideia, à época da criação, era colocar um bloco democrático que fosse de dia e na rua e com um repertório diferenciado. Assim, as setlists das apresentações passeiam por vários ritmos, como afoxés, frevos, marchinhas, Gilberto Gil, Moraes Moreira, Alceu Valença, e ainda nomes de novos artistas, como Johnny Hooker, Céu, Lorena Nunes, Silva, Criolo e Academia da Berlinda.

Feito por e para foliões

“O centro da cidade é o local onde sempre quisemos promover o nosso evento, que ocorre com o apoio dos 'gostantes' (como chamam os brincantes) por meio da compra de camisas e da presença nos eventos que fazemos. Todo o valor arrecadado é utilizado de forma exclusiva para a realização do baile”, detalha Romano sobre a organização.

Ao todo, o Pra Quem Gosta é Bom é formado por 13 pessoas que realizam desde a produção até a execução da festa. “A gente todo ano se reúne, cada um traz as suas propostas e votamos sobre novas músicas para o repertório”.

O tema deste ano é inspirado na música ‘Festa do Interior’, de Gal Costa que faleceu em novembro do ano passado. O trecho “Nas Trincheiras da Alegria o que explodia era o Amor” estampa o abadá.

Só no pré

Com a última apresentação do ano no dia 16, o bloco mais uma vez segue com a proposta do início: realizar shows somente durante o pré-Carnaval. De acordo com o Romano, nos dias oficiais da folia é a vez deles de serem foliões.

Marcos Romano idealizador e vocalista "É a hora que vamos curtir os blocos na rua como foliões. A gente se divide pelos Carnavais, tem quem vá pra Olinda, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador. Alguns escolhem mais calmaria também, mas a maioria vai pra rua”.

Por isso, durante o período, o foco do grupo é o Baile do Pra Quem Gosta é Bom que acontece em dois domingos entre janeiro e fevereiro. Em 2023, o bloco se reuniu para tocar também em outros dois eventos.

Saudade das ruas

Após dois anos sem festa por conta da pandemia, 2023 celebra o retorno e o momento de matar a saudade da folia com os ‘gostantes’. Romano conta que o período foi marcado pelo cuidado e pela união, mesmo com a distância física.

“A nossa união pelo bloco fez com que tivéssemos uma sintonia muito grande. Era hora de nos proteger. O bloco esperou, se comprometeu com as regras sanitárias e o isolamento e, na hora certa, estamos livres para fazer a festa democrática na rua”, comemora o vocalista da banda.

A paixão é tanta que Romano, por exemplo, mudou-se recentemente para Brasília e vem a Fortaleza só para tocar no Pra Quem Gosta é Bom. “O coletivo é cheio de amor e faço parte disso. O nosso bloco tem um posicionamento político muito claro e estaremos sempre do lado das lutas sociais, da arte e fortalecimento da cultura”.

“Vir para Fortaleza tem a ver com o Carnaval sim, mas também tem a ver com a arte, tem a ver com o a música e principalmente com saber que faço parte de um coletivo que se abraça para fazer algo lindo e ser muito feliz juntos! Felizes entre nós e felizes com todos os que estiverem conosco”, acrescenta.

