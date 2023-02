'Baile à Fantasia do Zé', no Theatro José de Alencar, abre a folia carnavalesca na sexta-feira (17)

O Theatro José de Alencar realiza na nsexta-feira de Carnaval (17) a quinta edição do 'Baile à Fantasia do Zé' com shows do Bloco Mambembe e da banda Os Transacionais. A festa é gratuita, mas a entrada é limitada para 600 pessoas que deverão estar fantasiadas ou mascaradas.

A retirada dos ingressos deve ser feita na bilheteria física do TJA, a partir de 14h do dia 14 de fevereiro, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. Cada pessoa poderá retirar até dois ingressos.

O evento acontece no Jardim do TJA e integra a programação do "Theatro de Portas Abertas", atividade que celebra o aniversário de fundação do equipamento cultural, com visita guiada gratuita, de 9h às 16h, neste dia.

Legenda: Banda Os Transacionais se apresentam no TJAq Foto: Divulgação

Às 16h, a programação inicia com o Maracatu Nação Iracema e a presença do Mestre da Cultura Rainha Almeida. Além de apresentação do bloco Tambores Carnavalescos - Caravana Cultural (parceria Sesc).

Já o Baile adulto começa às 19h com Mulher Barbada & Deydianne Piaf, do Bloco Mambembe, e a banda Os Transacionais. A noite conta ainda com desfile e escolha das três melhores fantasias que serão premiadas.

Serviço

V Baile à Fantasia do Zé

Sexta-feira (17), a partir de 16h

No Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Ingressos: a retirada de ingressos - até (dois) por pessoa - será feita mediante a doação de 1kg de alimento não perecível (ex.: 1kg de alimento dá direito a 1 ingresso), na bilheteria física do TJA, a partir das 14h do dia 14 de fevereiro

