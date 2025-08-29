Diário do Nordeste
Bar se destaca na noite de Fortaleza por protagonismo de mulheres lésbicas no sertanejo e no pagode

Investindo em programação musical que foge dos ritmos que costumam fazer sucesso em bares LGBTQIAP+, espaço conquistou público feminino e aos poucos se consolida como novo palco para cantoras da Cidade

Escrito por
Ana Beatriz Caldas beatriz.caldas@svm.com.br
(Atualizado às 10:05)
Verso
Pub Delas é comandado pelas empresárias Camila Martins e Thelma Garcia
Legenda: Pub Delas é comandado pelas empresárias Camila Martins e Thelma Garcia
Foto: Ismael Soares

Há cerca de dois anos, quando a cantora e produtora de eventos Camila Martins, 30, decidiu se mudar de Belém (PA), sua cidade natal, para Fortaleza (CE), tinha certeza de que a capital cearense poderia ser responsável por uma guinada em sua carreira. Dedicada à música sertaneja desde os 15 anos, ela logo conseguiu se inserir na programação de diversos bares da Cidade, mas mal sabia que, em pouco tempo, algo bem maior surgiria: a oportunidade de ter o próprio bar, subir no palco com mais frequência e compartilhá-lo com outras cantoras.

Por aqui, de início, Camila começou trabalhando em bares de pequeno porte, onde foi fazendo uma rede de amigas cantoras do sertanejo e do forró. Depois, a artista teve a ideia de fazer um mesão de sertanejo só com mulheres – o “Modão da Camila” – e chegou a levar o show para casas maiores. 

O projeto arrasou um público grande e fiel, mas nem isso impediu que a artista sofresse preconceito por ser uma mulher abertamente lésbica tentando se consolidar como artista de um segmento majoritariamente masculino e heterossexual.

“A maioria dos lugares em que eu produzi, quando começava a lotar muito, quando a casa crescia, infelizmente os proprietários meio que me afastavam”, lamenta a artista. “Quando surgiu a oportunidade de eu ter o meu próprio espaço, eu pensei ‘poxa, agora sim eu vou criar do meu jeito, o nosso espaço, e não vai ter ninguém para vir tirar’”, conta.

A possibilidade de chefiar o próprio bar veio em março deste ano, quando o espaço antes ocupado pelo Q D’elas, na Cidade dos Funcionários, foi desocupado pelas antigas inquilinas. Assim, surgiu o convite para que Camila e a esposa – a também empresária Thelma Garcia, 41 – assumissem o espaço. Desde então, juntas, as duas têm aprendido a empreender.

@oxevitoria_ Tudo lá no Pub Delas @Priscila Carolynne #🏳️‍🌈 #fortaleza #fy #Pubdelas ♬ som original - VITÓRIA SOUSA

O bar anterior contava com um público LGBTQIAP+ cativo, conta Camila. Então, o casal decidiu que manteria essa identidade no Pub Delas, criado com foco no protagonismo de mulheres lésbicas, das artistas que comandam do palco ao público-alvo.

Menu da casa é focado em petiscos típicos de boteco
Legenda: Menu da casa é focado em petiscos típicos de boteco
Foto: Ismael Soares

Com programação musical de quinta-feira a domingo, comida raiz de boteco e ambiente amplo e agradável, o espaço se tornou nova opção de entretenimento para todos os públicos, mas não esconde o intuito de priorizar as mulheres, já que são poucos os lugares voltados para este público na Cidade – especialmente os focados em ritmos como sertanejo, brega e pagode, o trio que domina o palco da casa.

Na foto, Camila e Sâmia Bonfim comandam noite do pagode junto a músicos da banda Bom Lance
Legenda: Na foto, Camila e Sâmia Bonfim comandam noite do pagode junto a músicos da banda Bom Lance
Foto: Ismael Soares

“As artistas são sempre mulheres. Até nas bandas de pagode que a gente contrata, as vocalistas são mulheres. Assim como o público, todas são mulheres e, em sua grande maioria, são lésbicas. A gente dá prioridade [para elas]”, explica Camila. Além de artistas contratadas e gestão, a maior parte da equipe de funcionários também é feminina. 

Entre os nomes frequentes nos shows da casa estão cantoras como Sâmia Cássia (que lidera o pagode das quintas-feiras, com a banda Bom Lance), Letícia Lima (que canta às sextas-feiras), Jully Beatriz, Cristiele Rodrigues e Beth Rodrigues, além da própria Camila Martins.

“Um brinde à liberdade”

Espaço conta com música ao vivo de quinta a domingo
Legenda: Espaço conta com música ao vivo de quinta a domingo
Foto: Ismael Soares

Com público 85% feminino e composto em maioria por mulheres que se relacionam com mulheres, o Pub Delas tem sido construído a muitas mãos para se consolidar como um espaço de entretenimento, mas, sobretudo, de acolhimento e segurança.

“Acho que a coisa mais importante que eu tenho aqui é a liberdade. Vejo que os casais chegam aqui de mãos dadas, e eu, como sou casada também com uma mulher, sei que em muitos lugares a gente não se sente à vontade de ficar numa mesa a sós, trocar uns beijinhos, andar de mãos dadas, trocar um amor, uma declaração”, comenta Camila. 

Além de gestora e cantora, Camila dá suporte à operação da casa
Legenda: Além de gestora e cantora, Camila dá suporte à operação da casa
Foto: Ismael Soares

“A gente acha que não tem preconceito, e tem gente que finge que ignora e tudo bem, mas o preconceito existe sim. A gente se sente desconfortável em muitos lugares. E aqui, como nosso bordão é ‘um brinde à liberdade’, a gente faz jus a isso”, destaca a artista e empresária.

Público curte Quinta do Pagode no Pub Delas
Legenda: Público curte Quinta do Pagode no Pub Delas
Foto: Ismael Soares

Com o intuito de tornar o lugar, de fato, um local para ser livre, ela ressalta o treinamento constante da equipe para que mulheres de todas as idades se sintam seguras e possam se divertir – seja com suas namoradas e esposas, seja em grupos de amigas.

“Essas pessoas saem de outros lugares para fugir, elas escolhem o nosso lugar para fugir do preconceito que elas passam por aí. Então, preciso que essas pessoas se sintam mais à vontade ainda”, afirma Camila.

Redes sociais têm impulsionado o bar

Para dividir alegrias e perrengues da vida de empresárias de primeira viagem com o público, Camila e Thelma criaram um perfil no TikTok, onde postam vídeos da rotina e novidades do Pub Delas. Na mesma rede, vídeos de clientes que celebram um espaço voltado para mulheres lésbicas impulsionam o sucesso do bar recém-inaugurado.

@donasdeumbar #empreendedorismofeminino #donodebar #donodebar ♬ som original - Pub delas

Para Camila, a produção de conteúdo e a animação de clientes têm sido fundamental para essa fase do negócio. “Tem gente que vem de outra cidade e, quando vem conhecer Fortaleza, diz ‘olha, eu vi seu pub lá no TikTok’, ‘vi um reels de vocês no Instagram’. Então, as pessoas vêm de outras cidades para conhecer Fortaleza, mas já com o intuito de ir no pub”, celebra.

“E olha que a gente mal começou”, completa. “A gente está melhorando a cada dia. Não somos perfeitas, tem muita coisa para melhorar ainda. Mas, aos pouquinhos, a gente vai conseguindo”.

Serviço
Endereço: Av. Des. Gonzaga, 555 - Cidade dos Funcionários
Horário de funcionamento: Quintas-feiras, das 19h às 1h; sextas-feiras, das 19h às 3h; sábados, das 11h às 3h; domingos, das 11h à 0h
Mais informações: (85) 99721-8989 e @pubdelasoficial 

Pub Delas é comandado pelas empresárias Camila Martins e Thelma Garcia
Verso

Bar se destaca na noite de Fortaleza por protagonismo de mulheres lésbicas no sertanejo e no pagode

Investindo em programação musical que foge dos ritmos que costumam fazer sucesso em bares LGBTQIAP+, espaço conquistou público feminino e aos poucos se consolida como novo palco para cantoras da Cidade

Ana Beatriz Caldas
Há 1 hora
