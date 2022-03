Banda Foo Fighters cancela turnê de 2022 após morte de Taylor Hawkins

Após a morte do baterista Taylor Hawkins, a banda Foo Fighters anunciou nesta terça-feira (29) pelas redes sociais o cancelamento de todos os shows da turnê de 2022, que compreendia apresentações até dezembro.

"É com muita tristeza que confirmamos o cancelamento de todas as futuras datas da turnê à luz da assombrosa perda de nosso irmão Taylor Hawkins", diz o comunicado da banda no Instagram.

"Nós lamentamos e compartilhamos essa decepção por não podermos nos ver como planejado. Em vez disso, vamos tomar um tempo para lamentar, para nos curar, para trazer as pessoas amadas para perto de nós e para apreciar as músicas e as memórias que fizemos juntos", completa a banda.

O Foo Fighters tinham shows marcados nos Estados Unidos, na Europa e na Oceania, segundo informações do G1.

Óbito

Taylor Hawkins foi encontrado sem vida aos 50 anos na última sexta-feira (25) em um hotel em Bogotá, na Colômbia, onde ele estava com o restante da banda de rock para uma apresentação. A causa da morte ainda carece de informações oficiais.

O grupo musical também faria show no festival Lollapalooza Brasil no último domingo (27), em São Paulo. Esta seria a sexta apresentação deles no Brasil. No entanto, a banda norte-americana confirmou o cancelamento da participação no evento.