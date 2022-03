Coração de Taylor Hawkins pesava o dobro do normal, diz autópsia; caso foi comparado ao de Maradona

O baterista do Foo Fighters, Taylor Hawkins, 50, estava com o coração pesando 600 gramas, o dobro do normal, quando morreu na última sexta-feira (25). A informação é da revista colombiana "Semana". O órgão do músico é considerado maior que o do jogador Diego Maradona, morto em 2020, cujo peso chegou a 503 gramas.

Hawkins foi encontrado sem vida em Bogotá, na Colômbia, onde o grupo de rock faria um show. Dois dias depois, a banda norte-americana se apresentaria no festival Lollapalooza, em São Paulo.

O laudo da morte do artista apontou a presença de antidepressivos e opioides. Ainda conforme a "Semana", o coração do músico entrou em colapso após o uso de heroína, antidepressivos e benzodiazepina.

A Fiscalía General de la Nación, equivalente à Procuradoria-Geral da República, confirmou que no "exame toxicológico de urina praticado no corpo de Taylor Hawkins foram encontrados preliminarmente 10 tipos de substâncias, entre elas THC (maconha), antidepressivos tricíclicos, benzodiazepínicos e opioides".

O baterista havia se queixado de dores no peito antes de morrer no hotel em que estava hospedado em Bogotá, segundo a Secretaria Distrital de Saúde. A Pasta também disse que o artista chegou a ser atendido por uma ambulância, mas não respondeu às manobras de reanimação.

Até agora, não há confirmação oficial sobre a causa da morte do artista. Casado com a ilustradora Alison, ele deixou três filhos: Oliver, Annabelle e Everleigh.

