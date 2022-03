Miley Cyrus dedica show no Lollapalooza a Taylor Hawkins

A cantora americana Miley Cyrus dedicou o show no Lollapalooza, na noite deste sábado (26), em homenagem a Taylor Hawkins — baterista do Foo Fighters que morreu aos 50 anos.

MIley se emocionou ao falar sobre Taylor Hawkins no evento. Ela dedicou a música "Angels like you" ao amigo.

Antes da apresentação, ela falou sobre a morte do baterista em postagens no Twitter.

"O show de hoje é em homenagem ao meu amigo Taylor Hawkins. O cara mais f... que eu conheço que gostaria que eu brilhasse e cantasse alto por amor ao rock n roll! Consegui isso com uma pequena ajuda do meu amigo TH. Vamos fazer isso juntos", escreveu Miley na rede social.

Veja tweets de Miley Cyrus:

O show do Foo Fighters, agendado para domingo (27), foi cancelado por causa da morte do músico.

"Estou me sentindo com o coração partido e 'humana' hoje…. Mas estou colocando meu traje de super-heroína e vou ser forte não só por VOCÊ, mas por MIM! Quero viver minha verdade e minha mensagem! Nunca desista!", complementou Miley em postagem.

Baterista do Foo Fighters usou opioides, maconha e antidepressivos, diz relatório

Legenda: Exame toxicológico aponta 10 substâncias presentes no corpo de Taylor Hawkins Foto: Reprodução/Instagram

O baterista da banda Foo Fighters, Taylor Hawkins, encontrado morto em um hotel de Bogotá (COL), na sexta-feira (25), consumiu dez substâncias antes de falecer, entre elas maconha, antidepressivos, opioides e benzodiacepinas.

O resultado preliminar foi informado em um comunicado do Ministério Público colombiano, divulgado neste sábado (26).