Com morte de Taylor Hawkins, Dave Grohl perde novo amigo de banda após partida de Cobain

A relação entre o cantor Dave Grohl e o baterista Taylor Hawkins, que faleceu na noite da última sexta-feira (25) em Bogotá, na Colômbia, era bastante próxima. O líder do Foo Fighters, banda da qual faziam parte, chegou inclusive a falar sobre a ligação entre os dois. "Um homem por quem eu levaria um tiro", disse sobre o amigo.

Essa, inclusive, é a segunda vez que Dave perde um amigo tão próximo e integrante de banda. O artista teve que vivenciar a morte de Kurt Cobain, do Nirvana, grupo do qual fez parte tocando bateria.

O Foo Fighters só nasceria anos depois do falecimento de Cobain, quando Grohl precisou transformar a vida e o trauma para retornar à música.

A notícia da morte de Hawkins foi divulgada oficialmente na sexta, logo após o cantor ser encontrado morto em um quarto de hotel, poucas horas antes do show do grupo de rock no festival Estéreo Picnic.

Fim do Nirvana

Dave Grohl ganhou fama na música quando ainda era baterista do Nirvana, mas viu tudo ruir após a morte de Cobain, em 1994. O cantor cometeu suicídio logo após deixar uma clínica de reabilitação.

Na primeira overdose de Kurt Cobain, Dave relatou que ficou bastante abalado, mas a segunda vez foi pior. "Dessa vez era de verdade. Ele tinha partido. Não tinha um segundo telefonema para dizer que estavam errados", contou em entrevista ao New York Post.

Criação do Foo Fighters

Com o fim do Nirvana e após diversos convites recusados para outras bandas, Dave resolveu criar o Foo Fighters, mas só teria a companhia de Taylor Hawkins no terceiro disco da banda.

"Desde que nos conhecemos, nossa ligação foi imediata e nós crescemos juntos, a cada dia, a cada música, a cada nota que tocávamos junto. Nós absolutamente fomos feitos um pro outro e sou agradecido de termos nos achado", disse em entrevista ao livro 'The Storyteller'.

Porém, as preocupações de Grohl com o uso de substâncias entorpecentes por Hawkins escalou quando o baterista teve uma overdose em 2001. Na época, Hawkins passou duas semanas em coma.

Os dois chegaram a se desentender, mas fizeram uma série de shows no Coachella, o que deu sobrevida à relação e os levou a manter a parceria que só se encerraria agora, com a morte de Hawkins.

